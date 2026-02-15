Mijes presenta el Festival “Goles de Cabeza” rumbo al Mundial 2026 con visión estatal

En el marco de la antesala del Mundial 2026, el alcalde de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes, presentó el Festival “Goles de Cabeza: Pensar el Futbol”, una plataforma cultural que proyecta a la Zona Metropolitana de Nuevo León como un referente nacional de reflexión, identidad y conversación pública.

Durante el anuncio oficial, Mijes subrayó que el Mundial no es solo un calendario de partidos, sino una oportunidad para fortalecer la cultura, la inteligencia colectiva y la visión compartida del estado.

El futbol se juega con los pies, pero se define con la cabeza y en equipo. Y Nuevo León sabe jugar en equipo cuando decide construir”, afirmó.

Del 23 de febrero al 1 de marzo, el festival reunirá a figuras nacionales e internacionales como Andoni Zubizarreta y Javier Risco, con la asesoría del escritor Juan Villoro, además de exposiciones históricas, teatro, documentales y espectáculos musicales.

Un sistema táctico para el desarrollo estatal

Mijes explicó que el festival refleja el modelo de la 4T Norteña y una visión de estado donde el desarrollo se entiende como un equipo bien equilibrado.

“Un estado fuerte necesita defensa sólida, medio campo creativo y una delantera que convierta oportunidades en bienestar”, señaló.

En ese esquema:

-La defensa es la economía fuerte, la inversión estratégica y la planeación que blindan la competitividad de Nuevo León.

-El medio campo es la educación, la cultura y el tejido social que organizan el talento metropolitano.

-La delantera es la capacidad de transformar crecimiento en prosperidad compartida para las familias.

“Ese es el sistema que puede hacer de Nuevo León un estado campeón para todas y todos”, puntualizó.

La Zona Metropolitana como equipo

El alcalde destacó que el festival integra a las principales universidades del estado —UANL, UDEM, U-ERRE y el Tecnológico de Monterrey— fortaleciendo la alianza entre industria, conocimiento y cultura.

La iniciativa proyecta a la Zona Metropolitana de Nuevo León como una región capaz de organizar grandes conversaciones nacionales en torno al deporte, la historia y la identidad.

“Nuevo León tiene talento, industria, universidades y carácter. Lo que necesita es visión compartida”, expresó.

Presentación del Festival “Goles de Cabeza: Pensar el Futbol”, Foto: Especial

El equipo de la presidenta

Mijes reiteró que este proyecto cultural está alineado con el Crecimiento con Justicia impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este es el equipo de la presidenta. Un equipo que entiende que el desarrollo debe ser equilibrado, que la economía debe ser fuerte y que el bienestar debe compartirse como dice el Plan México, que es un plan ganador”, afirmó.

Subrayó que la transformación que vive el país debe traducirse en legado cultural y cohesión social en cada región y reconoció de manera especial del trabajo de la destacada filántropa y activista cultural Bárbara Herrera para hacer de la cultura y el deporte pilares del desarrollo con sentido social en la Zona Metropolitana. “

Más que partidos: legado metropolitano y nacional

Ante las opiniones diversas y encontradas sobre el calendario mundialista que le tocó a Nuevo León, el edil fue claro:

“En Nuevo León sí habrá grandes partidos. Los vamos a crear nosotros. Partidos de ideas, de cultura y de conversación pública que dejarán huella”.

Con “Goles de Cabeza”, la Zona Metropolitana de Nuevo León se proyecta como un espacio que convierte la emoción deportiva en capital cultural y posicionamiento nacional, demostrando que el verdadero legado del Mundial no solo se mide en goles, sino en la capacidad de una región para pensarse y avanzar unida.

La cartelera completa puede consultarse en las redes oficiales del Gobierno de Escobedo.

JCS