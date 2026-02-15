Sarampión: Durango confirma 51 casos; continúa el cerco sanitario

La Secretaria de Salud de Durango confirmó 51 casos de sarampión en la entidad, los cuales se encuentran bajo monitoreo permanente y atención médica bajo los lineamientos federales.

De acuerdo a la dependencia estatal se mantienen en estudio 19 casos sospechosos y se han descartado 41.

Los confirmados se encuentran distribuidos en cinco municipios de la entidad: 22 en Guadalupe Victoria; 22 en Durango capital; 5 en Mezquital; 1 en Gómez Palacio y 1 en Vicente Guerrero.

En estas ciudades se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, cerco sanitario, y seguimiento de contactos conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad federal de salud.

La Secretaria de Salud del estado informó que para este lunes 16 de febrero llegarán 50 mil nuevas dosis de vacuna contra el sarampión como parte de la Estrategia Nacional de Atención a esta enfermedad.

México suma 9 mil 478 casos de sarampión

Los casos de sarampión en México aumentaron en las últimas 24 horas a 9 mil 478, al sumar 127 nuevos contagios confirmados, informó la Secretaría de Salud (SSA).

De acuerdo con los datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), al día de hoy se encuentran en estudio 4 mil 545 posibles casos.

En el acumulado de los casos confirmados 2025–2026, las 32 entidades federativas han notificado pacientes con sarampión distribuidos en 335 municipios.

El grupo de edad con el mayor número de contagios es de 1 a 4 años (mil 391 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (mil 158 casos) y el de 25 a 29 años (mil 053 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 52.68 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 116.23 y 10.94 respectivamente.

Con respecto a las defunciones van 29 acumuladas en el 2025-2026, distribuidas en siete entidades federativas: Chihuahua (21), Jalisco (2), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Ciudad de México (1) y Chiapas (1).

Primer caso en Los Cabos

La Secretaría de Salud (SSA) de Baja California Sur confirmó un caso positivo por sarampión al recibir la tarde de este viernes el resultado de la prueba que el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), hizo a las muestras tomadas a una menor de seis años de edad, que reside en la delegación municipal de Cabo San Lucas (CSL), quien se encuentra bajo seguimiento médico en el resguardo domiciliario.

Según la información oficial, la niña que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "cursa la enfermedad sin mayores complicaciones al momento y se mantiene en vigilancia permanente".

En tanto, la Jurisdicción Sanitaria 4 Los Cabos, en conjunto con instituciones del sector, realiza un cerco sanitario en la zona donde fue confirmado este caso, informó su titular, Ana Luisa Guluarte Castro.

