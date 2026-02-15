Ismael Burgueño encabeza estrategia 'Tijuana Competitiva'

El presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz encabezó la presentación oficial de la estrategia integral de posicionamiento 'Tijuana Competitiva', un proyecto impulsado por el Consejo Consultivo Empresarial, en coordinación con el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que busca consolidar a la ciudad como un destino estratégico para la inversión de alto valor agregado y fortalecer su liderazgo económico a nivel nacional e internacional.

Durante el evento, el alcalde Burgueño Ruiz destacó que 'Tijuana Competitiva' alinea a los sectores público, privado y social bajo una visión compartida, con el objetivo de comunicar de manera estratégica, las fortalezas de la ciudad, generar alianzas público-privadas y proyectar una imagen sólida, confiable y atractiva ante México y el mundo.

Tijuana no es solamente una frontera; es una potencia económica, un puente binacional y uno de los motores industriales más importantes del país. El crecimiento no se decreta, se construye en alianza, y en esa alianza el sector empresarial no es invitado, es protagonista”, expresó el primer edil.

El alcalde De Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, durante la presentación de la estrategia integral de posicionamiento 'Tijuana Competitiva' Foto: Especial

En este sentido, la estrategia contempla la creación de un consejo honorario integrado por especialistas de sectores principales, así como la implementación de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para consolidar la promoción económica de la ciudad, atraer capital internacional y fortalecer la competitividad regional.

El Plan de Competitividad de Tijuana se articula en cinco ejes fundamentales: un gobierno ágil y facilitador con simplificación y digitalización de trámites; seguridad y certeza jurídica para proteger la inversión; infraestructura estratégica y mejora de la movilidad; impulso a sectores clave y diversificación económica; y desarrollo de talento alineado a las necesidades del mercado.

De igual manera, se anunció que las mesas de trabajo del Plan de Reactivación Económica operarán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo Consultivo Empresarial, confirmado en octubre de 2024 e integrado por más de 45 representantes del sector productivo local y autoridades del XXV Ayuntamiento de Tijuana, como una estructura formal de diálogo, seguimiento y evaluación de resultados, garantizando una vinculación institucional permanente y estratégica.

Durante su intervención, el secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Pedro Montejo Peterson, destacó que a través del Fideicomiso Fondos Tijuana, se busca construir no solo una narrativa unificada sino un trabajo conjunto entre todos los sectores de la sociedad para caminar en una misma dirección.

Por otra parte, Carlos Jaramillo Silva, coordinador del Consejo Consultivo Empresarial, señaló que la marca ciudad 'Tijuana Competitiva' funcionará como una plataforma de vinculación y comunicación para visibilizar proyectos productivos, inversiones, alianzas estratégicas e iniciativas sociales que impactan positivamente en la calidad de vida de la población, fortaleciendo el orgullo, la pertenencia y la corresponsabilidad entre quienes viven, invierten y construyen el futuro de Tijuana.

Con esta presentación, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de contribuir en el impulso de una nueva etapa de crecimiento con orden, visión y liderazgo, posicionando a Tijuana como una de las ciudades más importantes y competitivas del país. Durante la presentación de esta estrategia integral, estuvieron presentes: autoridades municipales, estatales, iniciativa privada, entre otros invitados especiales.

