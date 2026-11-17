La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) todavía no concreta la venta de los seis vehículos eléctricos que adquirió por casi 4.9 millones de pesos, pese a que el tema se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento durante la crisis que enfrenta la institución por los paros estudiantiles.

Al continuar este martes la sesión urgente del Colegio Académico, el rector general, Gustavo Pacheco López, informó que el proceso de enajenación de los automóviles sigue en marcha y que, una vez concluido, el órgano colegiado recibirá información sobre los montos, las condiciones y el procedimiento de la operación.

Precisó que los recursos que se obtengan deberán pasar por el propio Colegio para incorporarse al presupuesto de 2027, por lo que todavía no existe una cifra definitiva sobre cuánto recuperará la universidad ni cuándo estarán disponibles esos recursos.

El asunto se convirtió en parte de una discusión más amplia sobre la transparencia presupuestal y las prioridades del gasto universitario. Estudiantes de la Unidad Iztapalapa solicitaron información accesible y completa sobre el ejercicio de los recursos, la adquisición y enajenación de los vehículos, así como sobre la documentación técnica relacionada con la biblioteca de esa unidad.

Pacheco también informó que la Rectoría General publicará en el micrositio Entérate la solicitud de auditoría integral presentada ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), junto con el acuse de recepción.

La discusión ocurre después de que, en la sesión del lunes, el rector general expuso que los seis vehículos tuvieron un costo de 4 millones 922 mil 390 pesos y que la institución había decidido desincorporarlos. También informó que solicitó a la ASF incluir una revisión integral del ejercicio presupuestal de 2026 en su programación de auditorías para 2027.

Durante la continuación de los trabajos, el alumnado insistió en que las negociaciones con las autoridades deben traducirse en una ruta de atención con fechas, responsables y compromisos verificables, sin que la discusión del Colegio sustituya los procesos de diálogo que cada movimiento estudiantil acuerde con las rectorías de sus unidades.

El rector general reiteró que Rectoría participará como instancia garante en las mesas que lo requieran, incluida la prevista para el 23 de noviembre en Iztapalapa. También señaló que se esperaba concretar las invitaciones y coordinar visitas a las demás unidades universitarias, además de confirmar la firma de cartas de no represalias en aquellas que las solicitaron.

En otro de los temas, el profesor Juan José Santibáñez propuso una revisión independiente de la biblioteca de Iztapalapa, complementaria a la documentación disponible, que incluya evaluaciones de evacuación y la participación de especialistas de la Unidad Azcapotzalco y de estudiantes.

La sesión también recibió dos pronunciamientos académicos, respaldados por 97 y 113 firmas, que llamaron a iniciar negociaciones con compromisos verificables. Uno de ellos planteó que el diálogo se realice con las instalaciones abiertas. Por su parte, mentoras de alumnas de posgrado en áreas STEM solicitaron proteger la continuidad de investigaciones, estancias y becas.

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