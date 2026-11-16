La crisis que atraviesa la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por los paros estudiantiles en sus cinco unidades escaló este lunes a cuestionamientos sobre el manejo de los recursos universitarios, la distribución presupuestal y la rendición de cuentas de las autoridades, durante una sesión urgente del Colegio Académico.

Aunque la reunión fue convocada para analizar las demandas estudiantiles y las afectaciones a las actividades universitarias, las intervenciones de profesores y alumnos ampliaron la discusión hacia asuntos como la compra de seis vehículos eléctricos Tesla, la falta de información sobre el ejercicio del presupuesto y las responsabilidades de los órganos de gobierno.

En la sesión 592, el rector general, Gustavo Pacheco López, presentó un balance de los cinco pliegos petitorios, que agrupan 446 peticiones en 220 puntos. De las 118 solicitudes dirigidas a Rectoría General, 56 registran avances o compromisos con fechas específicas.

Sobre la polémica adquisición de los vehículos eléctricos, el rector reiteró que serán desincorporados y vendidos para destinar los recursos obtenidos a becas. Los seis automóviles tuvieron un costo de cuatro millones 922 mil 390 pesos con dos centavos; sin embargo, todavía está pendiente concretar su venta.

El anuncio generó nuevos cuestionamientos entre integrantes del Colegio Académico, quienes pidieron conocer cuánto se recuperará por los vehículos, quiénes podrán comprarlos y a cuánto ascenderían las pérdidas para la universidad por adquirirlos y posteriormente revenderlos.

Una de las participantes planteó incluso que el propio rector y las demás personas a quienes se entregaron recursos para esos vehículos deberían comprarlos al precio completo de adquisición, al considerar que la venta no debe traducirse en una pérdida para la institución.

También exigió conocer cuántas becas se otorgarán y con qué recursos, al señalar que los apoyos económicos son indispensables para estudiantes que deben trabajar y tienen dificultades para continuar sus estudios.

En otro frente, más de 255 profesores de distintas unidades respaldaron un pronunciamiento que fue leído en el Colegio para solicitar la integración de una comisión plural, con representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, que analice de manera integral los problemas de la UAM y formule propuestas para atenderlos.

La iniciativa plantea que la comisión tenga un mandato definido, plazos de trabajo y mecanismos para informar periódicamente al Colegio Académico sobre sus avances y resultados. También propone revisar posibles modificaciones a la legislación universitaria para fortalecer los mecanismos de transparencia y evitar el uso discrecional de los recursos.

Los académicos argumentaron que la crisis no puede atenderse únicamente mediante respuestas aisladas a los pliegos petitorios, sino que deben revisarse también las responsabilidades de los órganos de gobierno y las autoridades universitarias.

En su exposición institucional, Pacheco informó que solicitó a la ASF incluir una revisión integral del ejercicio presupuestal 2026 en su programación para 2027. Precisó que la fiscalización correspondiente a 2025 continuaba en curso.

El rector también señaló que el subsidio federal para 2027 tendría un incremento de 6.8 por ciento y que el calendario del trimestre 26-O continúa vigente. Cualquier modificación corresponderá al Colegio Académico.

Durante la sesión, las rectorías de las cinco unidades expusieron avances, compromisos y asuntos pendientes relacionados con los pliegos estudiantiles, entre ellos infraestructura, servicios, seguridad, becas, condiciones académicas y atención a la violencia de género.