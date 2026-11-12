Paro en la UAM pone en riesgo el trimestre; reprogramarlo movería seis semanas el calendario
La prolongación de la suspensión de actividades amenaza con comprometer el periodo 26-O; una eventual reprogramación obligaría a reorganizar cursos, exámenes, becas y contrataciones docentes.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta el riesgo de que el paro estudiantil comprometa el trimestre 26-O. Si la suspensión de actividades se prolonga y es necesario reprogramar el periodo, el calendario académico tendría que recorrerse al menos seis semanas, con repercusiones en la organización de clases, evaluaciones, becas y contrataciones docentes, advirtieron fuentes universitarias.
El ajuste no consistiría únicamente en recuperar los días sin actividades. La reprogramación obligaría a reorganizar la oferta académica, revisar la continuidad de las contrataciones temporales del profesorado y modificar los tiempos de exámenes de grado, movilidad académica, competencias deportivas y estancias posdoctorales.
También sería necesario ampliar los periodos de las becas institucionales para estudiantes de licenciatura y posgrado, lo que requeriría recursos adicionales. A esto se sumaría el desfase que podría generarse con los calendarios de apoyos externos, como los de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
En el ámbito operativo, la suspensión de actividades no implica que se retiren los recursos asignados a la Universidad. Sin embargo, una prolongación del paro podría afectar la programación de servicios, mantenimiento y otros gastos de operación.
El conflicto que mantiene suspendidas las actividades incluye exigencias estudiantiles de auditorías a las cinco unidades de la UAM, transparencia presupuestal desde 2020, ampliación de recursos, atención a la violencia, mejoras de infraestructura y garantías de no represalias.