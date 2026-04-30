Una serie de mesas de trabajo iniciaron en la UABC-Tijuana para acercar la justicia a las comunidades

Una ambiciosa estrategia nacional que recorrerá seis sedes regionales ha sido puesta en marcha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El objetivo central es fortalecer la "justicia cercana" a través de una colaboración académica estratégica con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES.

Estamos dando inicio a una serie de eventos que recorrerá 6 distintas sedes y regiones. Teníamos signado con ANUIES un convenio-marco de colaboración y es en éste donde nosotros, en una colaboración asertiva, buscamos tener una vertiente académica del trabajo que implica la justicia cercana”, precisó Gilberto Bátiz, Magistrado Presidente del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tras la transformación del sistema judicial, iniciada en 2024, el Tribunal sostiene que la administración de justicia no puede limitarse a lo administrativo. Se requiere una comprensión profunda de los contextos sociales y el reconocimiento de grupos que históricamente han permanecido al margen de estos procesos.

Esto viene a considerarse un complemento en la administración de justicia electoral: con comprensión, con entendimiento, con cercanía. No solamente se trata de conocer el territorio, sino también sus contextos. Implica entender a las comunidades indígenas y los grupos que han estado marginados, su situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados. Hoy van a empezar a ver justicia comunitaria e indígena por una de las primeras veces”, afirmó Bátiz.

Sin embargo, el horizonte presenta un desafío mayor: la elección de 2027.

La normativa prevé la renovación total de los cargos judiciales del país, lo que ha puesto sobre la mesa un debate crítico respecto a la configuración del modelo electoral y la conveniencia de realizar elecciones concurrentes.

La elección judicial tiene sus propias implicaciones de cara hacia el futuro. Hoy en día hay un debate que nos invita a pensar: ¿Es lo que necesitamos una elección concurrente, donde haya partidos políticos y elección judicial el mismo día? ¿El modelo que desarrollamos en el 25 es el que necesitamos para llevar a buen puerto estas elecciones, o debemos configurar nuevas reglas con base en nuestra experiencia institucional?”, señaló Bátiz.

Con este análisis, el Tribunal Electoral busca aprovechar el cúmulo de experiencias de sus integrantes para definir el mejor camino hacia la renovación del Poder Judicial en México