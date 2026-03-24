Mueren los dos primeros combatientes del fuego en la Temporada de Incendios Forestales

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expresó sus condolencias por el fallecimiento de los combatientes forestales del Gobierno del Estado de Michoacán, Ismael García Espinoza y Rafael Alan Cornejo Ornelas, "que dedicaron su vida a cuidar nuestros bosques".

"Nos unimos con respeto y solidaridad a sus familias y seres queridos en este momento. Su entrega y valentía dejan una huella que permanece", indicó la Semarnat en sus redes sociales.

Ismael García Espinoza, jefe de la Brigada 820, de 36 años de edad, y Rafael Alan Cornejo Ornelas, combatiente, de 19 años de edad, son lamentablemente los primeros dos elementos que pierden la vida en cumplimiento de su deber, en la Temporada de Incendios Forestales 2026, confirmó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Los brigadistas murieron tratando de apagar el fuego en el predio conocido como "Laguna de la Magdalena", en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, donde inició el siniestro el lunes 23 de marzo.

Según Protección Civil Municipal, debido a la dificultad del terreno y condiciones climáticas, las llamas avanzaron rápidamente envolviendo a los combatientes, ante un cambio inesperado en la dirección de los vientos.

Hasta el momento, el incendio forestal de la "Laguna de la Magdalena", registra un control de 60 por ciento y liquidación de 30 por ciento, con afectación preliminar de 44 hectáreas.

Registros de la Conafor, establecen que el año pasado, en la Temporada de Incendios Forestales 2025, murieron cuatro combatientes del fuego en Chihuahua (2), Estado de México (1) y Guerrero (1).

Debido a la dificultad del terreno y condiciones climáticas, las llamas avanzaron rápidamente envolviendo a los combatientes. Especial

¿Cómo van los incendios forestales en el país?

Actualmente, existen 26 incendios forestales activos en 13 estados de la República Mexicana, incluidos seis en áreas naturales protegidas, con una superficie preliminar impactada de mil 895 hectáreas.

Las entidades con conflagraciones son: Chiapas (4), Jalisco (4), Chihuahua (3), Michoacán (3), Guerrero (3), Oaxaca (2), Baja California (1), Sinaloa (1), Durango (1), Tamaulipas (1), Colima (1), San Luis Potosí (1), y Querétaro (1).

Las áreas naturales protegidas con incendios forestales activos se reportan en el Bosque de la Primavera en Jalisco; Sierra Gorda en Querétaro y la Sepultura y El Triunfo en Chiapas.

fdm