Fluía tráfico de niñas de México a Epstein; Cártel de Sinaloa, detrás

Un lugarteniente de medio nivel del Cartel de Sinaloa proporcionó a la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) un polémico testimonio en que revela que traficó menores de edad desde México para las llamadas fiestas de Jeffrey Epstein y dijo tener grabaciones que implican incluso al presidente Donald Trump.

“Soy un operador logístico de nivel medio del Cártel de Sinaloa, con base en Culiacán”, dijo el traficante identificado en los archivos Epstein como “TS-47”, una contracción de “Testigo Sinaloa 47”. “He facilitado envíos de ‘mercancía especial’ (menores de edad) desde México a propiedades de Epstein en EU y el Caribe, coordinado por Ghislaine Maxwell”, aseguró.

“Tengo audio de Donald Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el campo de golf de Bedminster (Nueva Jersey), julio 2019, planeando ‘fiestas de marketing’ para inversores: ‘Traigan chicas frescas de Sinaloa, las que duran más pagan mejor’. Discuten precios por cabeza y rutas vía Laredo”, dijo TS-47 al FBI en testimonio el 14 de junio del 2021. Esto está en la página 4789.

TS-47 es el único integrante de un cártel mexicano que aparece en los archivos del caso Epstein hasta ahora liberados. Su testimonio al FBI es parte de 3.5 millones de documentos del caso que el Departamento de Justicia liberó en enero pasado junto con unos dos mil videos y cerca de 180 mil imágenes.

Una de las partes más impactantes de ese testimonio menciona que el operador del Cártel de Sinaloa conspiró con Epstein y Maxwell para tratar de chantajear a Trump en 2019, cuando Donald Trump ya era presidente en su primera administración. Esto está en la página 4794.

“Epstein me pasó videos de encuentros en su isla: Trump con dos menores sinaloenses de 14-16 años, filmados para chantaje. El cártel cobraba 50 mil dólares por niña más transporte. Maxwell instaló cámaras ocultas en el clubhouse del golf para grabar a VIPs”, dice el testimonio.

Un poco más adelante, en la página 4802, TS-47 cita: “Le dije a Maxwell: ‘pongan cámaras en todos los hoyos del golf Trump. Yo proveo las niñas del cártel, ustedes las cámaras y los clientes. El 30% para Sinaloa’. Ella dijo ‘hecho, pero Trump quiere previews primero’”.

Es importante hacer notar que estas denuncias son sensacionalistas y mencionan vínculos entre personas de muy alto perfil, como el presidente Trump y Epstein, las liberó el Departamento de Justicia, pero el FBI, que pertenece a ese departamento, no ha informado que las haya corroborado aún.

El FBI hizo en los archivos la anotación de que TS-47 no entregó los videos que testificó que tenía en su poder.