Retrasan cuentas por 18 meses y ocultan facturas en el Senado

El Senado se colocó en una zona de opacidad inédita en este siglo, porque por primera vez ni siquiera entregó los comprobantes y facturas de compras y contrataciones que hizo durante el último trimestre de 2025 para consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), amén de que suma 18 meses sin dar cuenta con puntualidad de los gastos que realiza con el dinero federal que recibe.

En este contexto, Ignacio Mier Velasco, quien el pasado 3 de febrero se convirtió en el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se comprometió a corregir esta realidad y llevar al Senado, nuevamente, al camino de la transparencia.

Si en algo estamos comprometidos en la Jucopo, en la coalición y en la Mesa Directiva del Senado es garantizar la máxima transparencia y evitar la total opacidad.

Y estamos trabajando ya con la Unidad de Transparencia. Más tarde voy a tener un acuerdo con el subdirector, con Rafael, para hacer una revisión puntual. Lo mismo platiqué con el contralor para todo el programa de auditoría del tramo septiembre-diciembre 24 y todo el año pasado”, dijo.

Precisó que entre sus objetivos están detectar las áreas de oportunidad de la auditoría practicada a las arcas del Senado por la Auditoría Superior de la Federación.

Si hay observaciones, cuál es el estado que presenta. Lo mismo del programa de auditoría interna, de tal manera que los mexicanos sepan, como la Junta tiene certeza, yo la tengo, de que hubo total y absoluta transparencia en el manejo de los recursos de manera racional y facilitó el trabajo de las y los senadores.

Y por lo que hace a transparencia, ¿cuál es el estado que se tiene? Seguramente en los próximos días se irá regularizando para que tengan acceso ustedes en la plataforma a toda la información que concierne al ejercicio del presupuesto del dinero que es del pueblo y puso a disposición del Senado con la aprobación de las y los diputados", destacó.

Llegada de Adán Augusto López al senado agudizó opacidad

La responsabilidad del gasto del Senado recayó en el tabasqueño Adán Augusto López Hernández y en su equipo que ocupan las principales posiciones de manejo presupuestal: la Secretaría General de Servicios Administrativos, el área de Compras de Materiales; el pago del personal, la pagaduría de los senadores, la auditoría de la forma en que gastan el dinero y el encargado de transparentar esos gastos.

Aunque ya desde el sexenio 2018-2024, cuando el líder del Senado fue el morenista Ricardo Monreal, ya comenzaron a ocultarse datos, fue hasta que llegó Adán Augusto López Hernández, la opacidad se agudizó, al grado de que dejó de cumplirse la obligación de dar a conocer trimestralmente la forma en que se gasta el presupuesto, en apego a las disposiciones de la legislación de responsabilidad hacendaria; el último reporte corresponde al cuarto trimestre de 2024, es decir, tiene más de un año de retraso.

Faltas que se han cometido en el manejo de gastos en el Senado

Por primera vez en este siglo, no se entregaron facturas de compras y contrataciones del último trimestre para consulta pública.

El último informe sobre uso de recursos federales se subió recientemente y corresponde apenas al primer trimestre del año pasado.

Los estados financieros dejaron de incluir explicaciones sobre movimientos contables; el dinero de grupos parlamentarios ahora se etiqueta como “ayudas sociales”.

*mcam