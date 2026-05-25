Caos por lluvias: Granizo en Xochimilco, encharcamientos en la Roma y árboles caídos

Una granizada cayó en alcaldías como Xochimilco, Milpa Alta y Benito Juárez.

Calles de pueblos como Santiago Tepalcatlalpan, San Lucas Xochimanca o Santa Cruz Xochitepec se tapizaron de granizo o se inundaron, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

Colonias como Narvarte, Roma, Condesa, Nápoles o Del Valle registraron lluvias fuertes y encharcamientos.

Los bomberos atendieron caída de árboles y ramas en alcaldías como Tlalpan y Álvaro Obregón.

Roma, Narvarte y Condesa registraron inundaciones y bomberos atendieron caída de árboles. Especial

Para las 19:00 horas, la estación ubicada en Los Dinamos en la alcaldía La Magdalena Contreras era la que más lluvia registraba con 27.50 milímetros (mm) o 27.50 litros por metro cuadrado.

Le seguía San Mateo Xochimilco en donde eran 26.50 mm, mientras que en Avenida Constituyentes, en Álvaro Obregón, se habían acumulado 24 mm.

Para las 19:15 horas, los bomberos habían atendido 23 árboles caídos, 3 postes caídos, 5 encharcamientos, 2 cortocircuitos y un retiro de lona.

ACTIVAN LA ALERTA NARANJA POR LLUVIAS

Más temprano, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes en la Ciudad de México (CDMX).

Las alcaldías con dicha alerta son Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

Demarcaciones como Benito Juárez y Cuauhtémoc registraron inundaciones. Especial

La dependencia pidió a la población atender las recomendaciones y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.