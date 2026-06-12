¡TRIunfal! Arranca la justa

La Selección Mexicana inauguró con una victoria el tercer Mundial que se celebra en casa al imponerse 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en una jornada marcada por las primeras veces para el equipo mexicano. El tricolor logró su primer triunfo en un partido de arranque mundialista, encontrando en Julián Quiñones y Raúl Jiménez a los protagonistas de una tarde que permitió reconectar, al menos por momentos, con su afición

La presidenta Claudia Sheinbaum, fue participe de la celebración del comienzo de la Copa del Mundo, al seguir el encuentro desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Tras el triunfo mexicano, la mandataria felicitó a la Selección Nacional y destacó el respaldo de millones de mexicanos al equipo en el inicio de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la fiesta mundialista se vio empañada por disturbios en las inmediaciones del estadio. Integrantes del llamado Bloque Negro protagonizaron enfrentamientos con policías, actos vandálicos y bloqueos en avenidas cercanas, en una jornada que contrastó entre el entusiasmo por el debut victorioso de México y las protestas.

Raúl Jiménez dedica a su padre fallecido el segundo gol de la selección mexicana en la inauguración del mundial. Foto: Reuters.

La pasión se viste de verde; tres veces México

Es un verano especial en México, lleno de futbol en medio de una marabunta de problemas sociales. La ciudad del epicentro, la que siempre se mueve con las palpitaciones de su gente que le llega de todos lados, vibró con la inauguración del Mundial 2026 en la que el Tricolor venció a Sudáfrica y recordará ésta como la copa de las primeras veces para México.

La primera victoria para esta selección en una de las tantas inauguraciones que ha tenido. La primera vez que un estadio recibe tres aperturas de un Mundial. La primera vez que Julián Quiñones anota en la máxima cita de selecciones. La primera vez que Gilberto Mora, el más chico de los mil 248 jugadores, aparece en un juego mundialista y por supuesto, la primera vez que Raúl Jiménez grita un gol tras cuatro ediciones.

La luz del equipo fue Quiñones, colombiano de nacimiento, aunque mexicano por devoción. Junto a él, entregó una hoja de buenos resultados Erik Lira, crecido en la recuperación. Su esfuerzo redituó en robar la pelota que Quiñones colocó al fondo del arco. Le enseñó de igual forma a su contraparte, el contención de Sudáfrica, Sphephelo Sithole, que este juego lo recordará con amargura. Además de perder la vertical en el primer gol, fue expulsado en la segunda parte. Un desastre de partido. Le siguió su compañero Themba Zwane.

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 Mexsport

México dominó porque Sudáfrica es un equipo menor que se achicó en su visita. Le pasó factura el sol y la altura, más allá de que el público mexicano no es el mismo de antes. Ya no es el Azteca o el Ciudad de México, aquel recinto explosivo que rugía como un león feroz. Por momentos, un inquietante silencio aburría en las gradas.

El Mundial de los ricos, dirían algunos, con aficionados coreando el “ole” a los dos minutos y exhaustos luego de caminar kilómetros y kilómetros para llegar a su lugar. Poco ambiente para ser una fiesta sin ateos, como le llama Eduardo Galeano a la religión del futbol.

México jugó sin mostrar sus mejores dotes, porque le cuesta encontrárselos. Arrancó el Mundial con un triunfo que entibia la relación glacial que ha tenido con su propia afición.

Incluso, contra nueve sudafricanos, esperaban ver más acción y castigaron al Tri en algunos lapsos con silbatinas.

El equipo fue pragmático, jugando a ras de césped, con sus centrales bien puestos y tratando de presionar alto desde la ofensiva. Pero es verdad que tras el gol de Quiñones pareció acomodarse en su propia casa. Tenía sólo ímpetu, hasta que coincidentemente, la entrada de Luis Chávez y Gil Mora, abrió el mar del área africana para el gol de Jiménez.

El delantero mexicano, que jugará a partir de agosto en la Segunda División inglesa con el Wolverhampton, por fin pudo cantar un gol en Mundiales. Su espera fue de más de 10 años, desde su debut en Brasil 2024. Previo al Mundial sufrió la pérdida de su padre y los reclamos de la afición por no ser un diferenciador en los partidos importantes.

Esta cita de verano con México ante su propio reflejo social lo deja en una encrucijada. Su fiesta no lo es tanto. Su futbol, tampoco. Su estadio ya no repercute como antes y su afición se encrespa a la primera con ellos.

Depende de uno o dos jugadores para salir adelante y su mérito está en la defensa ordenada, aunque César Montes perdió la razón y se fue expulsado. A pesar de todos los cambios de ánimo, fue una cita con su pasado y con las primeras veces, como si se tallaran los ojos al despertar.

Por Carlos Barrón.

La presidenta Sheinbaum, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y el alcalde de la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, durante la transmisión del partido inaugural. Foto: Especial.

Presidenta vive desde la GAM la victoria tricolor; “Muchas felicidades a la selección”

La presidenta Claudia Sheinbaum disfrutó el partido inaugural del Mundial en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, publicó en su cuenta de X la mandataria tras el triunfo del Tri ante Sudáfrica.

Aunque por días había mantenido el suspenso de dónde vería a la Selección Mexicana en el inicio de la fiesta mundialista, de último momento se avisó de la coordinación que tendría con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para disfrutar el partido en la GAM, considerada uno de los bastiones clave de Morena en la capital del país.

Previamente, en su conferencia matutina la jefa del Ejecutivo dijo que debía “hacerla de emoción un poquito también” para evitar decir si iba acudir al Fan Fest del Zócalo capitalino que por días estuvo rodeado de incertidumbre ante las amenazas de boicot de los docentes de la CNTE.

Sheinbaum sostuvo que una de las razones por las que no vería el partido, aun siendo México un país anfitrión, es porque le tocaba garantizar la gobernabilidad.

Es un momento muy especial. Vamos a ver si todo está tranquilo, no hay problema; cualquier cosita, pues prefiero estar aquí para poder atender cualquier tema que haya”, señaló.

Sheinbaum Pardo sostuvo que más allá de dónde vería el partido, “lo importante es que la Selección Mexicana se sienta apoyada por todas y todos los mexicanos, y creo que pueden tener la certeza de que todas y todos los mexicanos apoyan a la Selección”.

Ya en el deportivo, estuvo sentada todo el tiempo junto a Brugada y al alcalde de la GAM, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso.

La mandataria federal, quien portó una camiseta de México con su apellido y el número 26, convivió con los aficionados tomándose selfies y firmando autógrafos.

La Presidenta no pudo ver todo el tiempo el partido contra los sudafricanos, estuvo contestado llamadas telefónicas y mensajes en su teléfono celular a la par de la convivencia mundialista en el partido inaugural.

Sin embargo, festejó con júbilo los goles de Julián Quiñones, quien abrió el marcador al minuto 9’ y de Raúl Jiménez, al minuto 67’.

En su conferencia matutina Sheinbaum aseguró que el gobierno de México obtuvo 520 boletos para la Copa, los cuales se regalaron a las y los ganadores de los torneos y copas del Mundial Social.

Por Ximena Mejía.

Un vehículo fue sacado de un supuesto taller mecánico, lo atravesaron en la calle y lo incendiaron. Foto: Daniel Betanzos y José Antonio García.

Bloque Negro empaña fiesta de la inauguración mundialista

Mientras en el Estadio Ciudad de México se vivía el arranque de la fiesta mundialista, a escasos metros, sobre la avenida del Imán, los fuegos artificiales de la inauguración del Mundial se mezclaba con el humo negro de neumáticos calcinados y el picor del gas pimienta.

El coloso de Santa Úrsula, blindado como una fortaleza de concreto, atestiguaba cómo la fiesta más grande del balompié internacional era alcanzada por las movilizaciones sociales.

A las ocho de la mañana, en el cruce con la calle Gran Sur, un grupo de apenas 50 jóvenes plantó las primeras banderas pro Palestina y cartulinas en apoyo a las madres buscadoras.

Dos horas después, aficionados con la playera verde, obligados a descender de los camiones por el bloqueo, intercambiaban empujones y reclamos con los manifestantes mientras iniciaban una caminata forzada hacia el estadio.

El encontronazo se dio en el puente vehicular que ingresa al Estadio Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

A las once llegó el Bloque Negro, armado con martillos, tubos y mochilas repletas de piedras. Los recién llegados reventaron los cristales de los vehículos estacionados sobre calzada del Imán.

Ya para la una de la tarde, justo cuando el árbitro daba el silbatazo inicial del encuentro entre México y Sudáfrica, el contingente de encapuchados avanzó hacia el coloso destrozando vallas de popotillo y arrancando la vegetación de las jardineras.

Entre el Circuito Estadio Azteca y la calzada de Tlalpan se desató la primera batalla campal. Columnas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resistieron una lluvia de piedras y dos bombas molotov. Tras un repliegue táctico, las fuerzas de seguridad avanzaron hacia el poniente de la avenida del Imán, provocando que los radicales, en su retirada, vandalizaran un taller mecánico, voltearan un vehículo Volkswagen y le prendieran fuego utilizando autopartes. El saldo médico de la refriega: un joven de 20 años y una mujer de 25 atendidos de emergencia por Protección Civil.

El vandalismo se extendió sobre la calzada de Tlalpan. Una patrulla pick-up de la SSC, estacionada en la calle del Esfuerzo, quedó en la mira del Bloque Negro. En un pacto tácito no escrito, los encapuchados permitieron que el oficial a bordo bajara de la cabina y corriera a resguardarse con sus compañeros; acto seguido, destrozaron el parabrisas y poncharon las llantas con varillas.

Foto: Daniel Betanzos.

Más adelante, la estación El Vergel del Tren Ligero sufrió el embate: cristales rotos y tramos enteros de la malla ciclónica de las vías desprendidos, lo que obligó a suspender el servicio por el peligro de los objetos lanzados a los rieles. Una agencia de automóviles cercana también vio sus aparadores hechos trizas.

Hubo dos momentos cumbres en este choque de realidades. El primero, frente a la Puerta 8 del estadio, justo durante la ceremonia inaugural. Los jóvenes usaron un poste de metal como ariete para intentar derribar el acceso principal bajo una lluvia de petardos, una postal caótica que terminó siendo devorada por los lentes de los teléfonos celulares.

El segundo ocurrió en Tlalpan, de sur a norte, donde el Bloque Negro intentó romper el muro policial para unirse a la explanada donde se encontraban las madres buscadoras.

Los uniformados resistieron a pie firme, utilizando gas extintor y pimienta para disipar la agresión.

Más tarde, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) afirmó que fueron detenidos en los alrededores del Azteca Grehidi Miney Burguete Domínguez y Rafael Gama González, personas identificadas como integrantes de su comunidad. Exigieron a la autoridades aclarar la situación.

Por David Vicenteño, José Antonio García y Carlos Vázquez.

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