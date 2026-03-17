Tribunal federal definirá procesos clave contra red de trata de “El Padrino"

El nombre de Juvenal “N”, alias “El Padrino”, señalado por autoridades federales como presunto líder de una red de trata de personas, volvió al centro de la agenda judicial tras su detención el pasado 12 de marzo en Jalisco, considerada uno de los golpes más relevantes contra este delito en la región norte del país.

Las investigaciones lo vinculan con la operación de espacios de explotación sexual en Tijuana, Baja California, entre ellos el conocido bar Adelitas, señalado por víctimas y organizaciones como un punto donde mujeres, incluso menores de edad, habrían sido sometidas a prostitución forzada bajo amenazas y violencia.

En este contexto, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, se prepara para resolver tres amparos en revisión que podrían definir el rumbo de estos casos y el alcance de la ofensiva institucional contra la trata.

El próximo 19 de marzo de 2026, en sesión ordinaria, las magistradas Lorenia Molina Zavala, quien funge como ponente, Priscilla Velázquez Plascencia y el magistrado Miguel Ávalos Cornejo analizarán los expedientes 75/2025, 53/2025 y 176/2025.

En el amparo en revisión 75/2025, el tribunal deberá determinar si se confirma la vinculación a proceso de Juvenal “N”, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora.

El expediente 53/2025 corresponde a Servando “N”, identificado como presunto operador de la misma estructura criminal. En este caso también se revisará la legalidad de su vinculación a proceso, en un procedimiento que ya lo mantiene bajo prisión preventiva oficiosa.

Ambos casos forman parte de una investigación que se ha extendido por más de tres años, en la que la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), ha buscado desarticular una red señalada por captar mujeres en distintos estados del país para explotarlas sexualmente.

El tercer asunto, el amparo en revisión 176/2025, abordará si estos centros de explotación, como el bar Adelitas, continúan operando o si existen elementos suficientes para proceder contra quienes integraban la red.

Lo que se resolverá en Mexicali no es menor. Se trata de determinar si los procesos penales avanzan con solidez o si corren el riesgo de diluirse en el entramado legal y dejar en libertad a un tratante que ganó millones de dólares con el sufrimiento de decenas de mujeres.

Para las víctimas, la expectativa es clara: que el Poder Judicial no permita que estos casos queden impunes, porque detrás de cada expediente hay historias de violencia extrema.

No es un secreto que la trata de personas sigue operando con márgenes de impunidad, cada resolución judicial define algo más que un caso: marca el alcance real de la justicia.