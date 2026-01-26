Tres de cada cuatro mexicanos siguen sin seguro y eso ya es un riesgo financiero para el país: PRM Seguros

Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 muestran que, dentro de quienes sí están asegurados, las coberturas más comunes son vida (13.9 %), auto (11.5 %) y gastos médicos (7.5 %), lo que evidencia una brecha importante frente a riesgos cotidianos que pueden comprometer el patrimonio familiar y la continuidad financiera de los hogares.

"Hoy el debate no es si el seguro es importante, sino por qué se sigue percibiendo como un gasto y no como una herramienta básica de prevención financiera. Cuando ocurre un siniestro, la falta de cobertura no solo golpea a una familia: presiona el ahorro, el crédito, la productividad y la estabilidad económica", señaló Jorge Iván Cerón Sánchez, director comercial Norte de PRM Seguros.

La industria coincide en que el reto no se limita a la oferta: también pasa por educación financiera aplicada, claridad en coberturas y decisiones informadas. En la práctica, muchas personas se aseguran "tarde" (cuando el riesgo ya se materializó) o se aseguran "mal" (sin entender deducibles, sumas aseguradas o exclusiones).

Desde la visión del sector asegurador, PRM Seguros comparte recomendaciones puntuales para consumidores y empresas:

• Asegurar lo crítico primero: salud (capacidad de pago ante una emergencia), auto (responsabilidad civil y patrimonio) y vida (protección del ingreso familiar).

• Comparar por cobertura, no solo por precio: revisar deducible, coaseguro, suma asegurada, exclusiones y tiempos de respuesta.

• Revisar la póliza cada año: actualizar valores, uso del vehículo, cambios familiares y condiciones de salud para evitar "infraaseguramiento".

• Prevenir para pagar menos: hábitos de manejo, mantenimiento, controles de seguridad y gestión de riesgos pueden mejorar el perfil y la experiencia de siniestro.

• Para empresas: evaluar esquemas colectivos (vida/salud) como herramienta de bienestar, retención y continuidad operativa.

"Si queremos que el seguro crezca de manera sostenible, es necesario que el usuario entienda qué está comprando y por qué. La prevención empieza con información clara y decisiones conscientes", agregó Cerón Sánchez.