México, Colombia y Brasil llaman a frenar hostilidades en Medio Oriente

Los gobiernos de México, Colombia y Brasil manifestaron su postura conjunta ante la escalada de tensiones en Medio Oriente y subrayaron la importancia de que los desacuerdos entre naciones se resuelvan a través de mecanismos diplomáticos y no mediante confrontaciones armadas.

En un pronunciamiento conjunto, los tres países latinoamericanos insistieron en que la comunidad internacional debe privilegiar las vías institucionales y el diálogo para atender conflictos entre Estados, en apego a los principios que promueven la solución pacífica de controversias en el ámbito internacional.

Trump defendió la creación del Escudo de las Américas en Miami, pese a la ausencia de México, Brasil y Colombia. REUTERS

Urgente detener hostilidades

Las tres naciones consideraron urgente detener las hostilidades que actualmente se desarrollan en la región, por lo que plantearon la necesidad de establecer un alto al fuego inmediato que permita abrir un espacio real para la negociación entre las partes involucradas.

De acuerdo con el posicionamiento, la suspensión de las acciones militares sería un paso fundamental para generar condiciones que faciliten conversaciones diplomáticas y la búsqueda de acuerdos que contribuyan a la estabilidad regional.

Irán controla el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel. REUTERS

Negociación y Diálogo

Ataques iraníes contra instalaciones energéticas en Irak, Baréin y el Golfo Pérsico generaron graves daños y preocupación por la seguridad regional. Especial

México, Colombia y Brasil también expresaron su disposición de acompañar y respaldar iniciativas que promuevan la construcción de confianza entre los actores del conflicto y que permitan avanzar hacia una solución política que ponga fin a la confrontación.

Los tres países coincidieron en que la negociación y el diálogo siguen siendo las herramientas más efectivas para alcanzar acuerdos duraderos y evitar una mayor escalada de violencia en Medio Oriente.

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