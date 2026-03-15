Ya comenzó la distribución de Fertilizantes para el Bienestar 2026; ¿en qué estados?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inició la entrega de los insumos del programa Fertilizantes para el Bienestar correspondientes a 2026 en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En conjunto en los cinco estados, el apoyo llegará a más de 618 mil productoras y productores.

En Oaxaca comenzó el abastecimiento para 199 mil 455 agricultoras y agricultores, a quienes se les distribuirán más de 59 mil toneladas de fertilizantes para atender cerca de 200 mil hectáreas de cultivos prioritarios. La entrega se realiza de forma directa y gratuita a través de 91 Centros de Distribución Agricultura (CEDA) ubicados en las ocho regiones del estado.

En Baja California Sur, Coahuila y Michoacán se apoyará a 86 mil productoras y productores con más de 47 mil toneladas para cubrir 157 mil 428 hectáreas. Para facilitar el acceso, operan tres CEDA en Baja California Sur, 46 en Michoacán y 13 en Coahuila.

En Guerrero, la entrega comenzará este lunes 9 de marzo y beneficiará a 332 mil 608 productoras y productores que cultivan 522 mil 856 hectáreas. Se distribuirán 156 mil 857 toneladas a través de 126 CEDA instalados en 85 municipios guerrerenses. Para recibir sus insumos, las y los derechohabientes cuentan con un periodo de 120 días para ir por él, con su identificación vigente.

Los fertilizantes se destinan a cultivos prioritarios:

Maíz.

Maíz. Frijol.

Arroz.

Ajonjolí grano.

Cacao.

Café.

Cacahuate.

Calabaza (semilla).

Caña de azúcar.

Sorgo grano.

Soya grano.

Trigo.

El suministro se realiza en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), responsable de abastecer los insumos distribuidos por Agricultura. Las y los productores pueden consultar su asignación en esta página o acudir directamente al CEDA más cercano.

Para orientación adicional, están disponibles las Oficinas de Representación, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) en los cinco estados.

fdm