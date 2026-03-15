Ya comenzó la distribución de Fertilizantes para el Bienestar 2026; ¿en qué estados?
Los fertilizantes se destinan a cultivos prioritarios como maíz, frijol, arroz, ajonjolí grano, cacao, café, cacahuate, entre otros, según las necesidades de cada entidad.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inició la entrega de los insumos del programa Fertilizantes para el Bienestar correspondientes a 2026 en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En conjunto en los cinco estados, el apoyo llegará a más de 618 mil productoras y productores.
En Oaxaca comenzó el abastecimiento para 199 mil 455 agricultoras y agricultores, a quienes se les distribuirán más de 59 mil toneladas de fertilizantes para atender cerca de 200 mil hectáreas de cultivos prioritarios. La entrega se realiza de forma directa y gratuita a través de 91 Centros de Distribución Agricultura (CEDA) ubicados en las ocho regiones del estado.
En Baja California Sur, Coahuila y Michoacán se apoyará a 86 mil productoras y productores con más de 47 mil toneladas para cubrir 157 mil 428 hectáreas. Para facilitar el acceso, operan tres CEDA en Baja California Sur, 46 en Michoacán y 13 en Coahuila.
En Guerrero, la entrega comenzará este lunes 9 de marzo y beneficiará a 332 mil 608 productoras y productores que cultivan 522 mil 856 hectáreas. Se distribuirán 156 mil 857 toneladas a través de 126 CEDA instalados en 85 municipios guerrerenses. Para recibir sus insumos, las y los derechohabientes cuentan con un periodo de 120 días para ir por él, con su identificación vigente.
Los fertilizantes se destinan a cultivos prioritarios:
- Maíz.
- Frijol.
- Arroz.
- Ajonjolí grano.
- Cacao.
- Café.
- Cacahuate.
- Calabaza (semilla).
- Caña de azúcar.
- Sorgo grano.
- Soya grano.
- Trigo.
El suministro se realiza en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), responsable de abastecer los insumos distribuidos por Agricultura. Las y los productores pueden consultar su asignación en esta página o acudir directamente al CEDA más cercano.
Para orientación adicional, están disponibles las Oficinas de Representación, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) en los cinco estados.
fdm