Morena perfila acuerdo con aliados por plan B

A unas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente, mañana lunes, la iniciativa del plan B de la reforma electoral, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y las cúpulas partidistas de Morena, PT y PVEM anticiparon un principio de acuerdo para avalar la enmienda constitucional.

Senadores y diputados adelantaron que existen mejores condiciones para respaldar la nueva propuesta que la anterior, rechazada en el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado miércoles.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, se refirió al consenso entre la representación del gobierno federal y los líderes partidistas que integran la 4T con la frase: “avanzamos en la construcción del plan B”.

“Ya hay un acuerdo muy perfilado. Seguramente lo van a conocer en las próximas horas. El plan B es: vamos juntos todos. Toda la coalición a nivel estatal, a nivel municipal, congresos de los estados, el Congreso de la Unión y las dirigencias del Verde y el PT”, expuso.

Mesurado, el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, a través de un videomensaje, reconoció que el plan B se encamina hacia el consenso para lograr un proyecto común entre Morena, PT y PVEM en las próximas horas.

“En los últimos días nos hemos reunido para buscar acuerdos y consensos en la propuesta del plan B y con tolerancia, respeto e inclusión, nos proponemos lograrlo en las próximas horas, inspirados en nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y en la necesidad que tiene el país de mantener la unidad”, destacó.

Antes, en un comunicado, Monreal señaló que falta concretar el acuerdo definitivo, pues todavía Morena, PT y PVEM están analizando los numerales que tendría la propuesta presidencial.

“Saben ellos (los partidos aliados) y todos sabemos, que no sólo es la reforma que se plantea, sino la pervivencia de la alianza entre los tres partidos para otros actos legislativos y de carácter político”, apuntó.

El coordinador de los diputados del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, destacó: “Seguimos dialogando, analizando y reflexionando. Avanzamos en unidad por nuestra Nación y con nuestra Presidenta”.

El líder del PT, Alberto Anaya, suscribió: “Sostuvimos una productiva reunión con la compañera secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la que ratificamos nuestro compromiso con el pueblo y la 4T; desde luego, el reconocimiento, respeto y apoyo total a la presidenta, Claudia Sheinbaum.”

En un comunicado conjunto, difundido ayer sábado, los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM, en la Cámara de Senadores dijeron respaldar el plan B.

“La democracia verdadera se fortalece cuando el poder público se pone al servicio del pueblo. Con ese propósito, el plan B fortalece la participación directa de la ciudadanía, a través de la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular a temas electorales.

“Ése es el sentido de esta reforma: una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos”, destacaron.

Por el gobierno federal participan en las pláticas con los líderes de los partidos de la 4T, la titular de la Segob, la consejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián, y el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

PROPUESTAS

Entre los temas que los representantes de Morena, PT y PVEM analizaron en la Secretaría de Gobernación están reducir el número de regidurías en los ayuntamientos y generar ahorros en los congresos estatales.

De la misma manera, se avanza en los consensos para avalar una enmienda constitucional para que existan consultas ciudadanas sobre temas electorales, como la reducción al gasto electoral y subsidio a los partidos, ahora prohibidas en la legislación actual.

En el plan B de la reforma electoral no se tiene contemplado modificar la estructura ni la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE) y tampoco la modificación del método de elección de senadores y diputados, pues esos temas fueron rechazados en la anterior votación en San Lázaro.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Presidencia de la República, la nueva iniciativa comprenderá temas como tope a los gastos de diputados locales, regidores, senadores y diputados federales para ahorrar 4 mil millones de pesos, que se destinarán para la atención de necesidades en materia social, salud y educación en estados y municipios.

El proyecto también contempla hacer una consulta pública para reducir el gasto electoral y de los partidos políticos y adelantar la consulta ciudadana de revocación de mandato.

Se prevé que la iniciativa sea presentada por la presidenta Claudia Sheinbau, mañana lunes y que llegue al Congreso de la Unión a más tardar el próximo martes para iniciar su análisis y dictaminación.