Emboscan y matan a esposo de alcaldesa de Jerécuaro

JERÉCUARO, Gto.— Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa de este municipio, Isabel Acevedo, fue muerto a tiros junto con un acompañante, presuntamente su hermano.

Los dos hombres fueron emboscados en una cantina, cerca del centro de la ciudad, donde dos personas más resultaron heridas.

Ayer, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, se reunió con la munícpe Isabel Acevedo para ofrecerle protección y conocer pormenores del atentado.

La gobernadora de Guanajuato, Libia García, instruyó a que se realice una investigación inmediata y efectiva, ante el evento.

“Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes en Jerécuaro, donde fallecieron dos personas, entre ellas Eduardo, esposo de la presidenta municipal Isabel Acevedo, expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este momento tan difícil”, indicó y adelantó que la Fiscalía estatal ya comenzó la investigación.

En contraste, la misma Fiscalía de Guanajuato difundió ayer un boletín en el que, “para preservar el debido proceso”, no dará información en breve.

A través de un comunicado, el gobierno de Jerécuaro condenó los hechos.