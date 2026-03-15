Evento de “Norte” en Quintana Roo; se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas

Debido al acercamiento del Frente Frío número 41 y la vaguada prefrontal que lo acompaña a la Península de Yucatán y al estado de Quintana Roo, se pronostican condiciones meteorológicas adversas por lo que autoridades emitieron una alerta al respecto.

Con el título de “atención quintanarroenses”, la gobernadora de dicho estado, Mara Lezama Espinosa, hizo un llamado a los habitantes de la entidad con el fin de estar prevenidos ante los fenómenos climatológicos que estarán arribando al paraíso mexicano.

De acuerdo a la mandataria estatal, Quintana Roo tendrá cielo parcialmente nublado a nublado y lluvias de fuertes a muy fuertes con acumulados de 50 a 75 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica sobre municipios del estado.

El anuncio fue realizado por medio de las redes sociales de la gobernadora este domingo 15 de marzo, en las cuales detalló que este tipo de fenómenos se estarán dando a partir de la tarde del lunes 16 y durante el martes 17 del presente de 2026.

Este tipo de fenómenos se estarán dando a partir de la tarde del lunes 16 y durante el martes 17 del presente de 2026. Cuartoscuro

Evento de Norte

Aunado a lo anterior, se espera también un evento de Norte, que no es otra cosa que un fenómeno meteorológico invernal común en el país, caracterizado por la irrupción de masas de aire frío y seco de origen polar desde Estados Unidos y Canadá que generan vientos intensos, oleaje elevado y un marcado descenso de temperatura, afectando principalmente el Golfo de México

Ante esta situación, Lezama Espinosa advirtió que dicho evento traerá consigo rachas de viento del norte y noreste de 50 a 70 kilómetros por hora en zonas de costa, provocando oleaje de 2 a 3 metros de altura.

Las amazonas que se verán afectadas por este efecto serán:

Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas. Isla Mujeres.

Benito Juárez.

Puerto Morelos.

Cozumel.

Debido a todo esto, se pronostica un ligero descenso de temperaturas, con mínimas de 16 a 18 °C durante las madrugadas del 18, 19 y 20 de marzo.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Por todo lo anterior, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, recomendó, consultar periódicamente la actualización de los boletines meteorológicos en canales oficiales.

Ante los cambios de temperatura, abrigarse adecuadamente, poniendo mayor atención en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

En cuanto a las actividades marítimas, se solicita informarse en Capitanías de Puerto sobre las actividades que puede realizar en el mar, así como atender las restricciones que emita esta autoridad.

Por último, en lo que se refiere a las actividades en zona de playas de Quintana Roo, se recomienda seguir las indicaciones de los guardavidas asignados en cada área.

fdm