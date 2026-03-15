Empresario asesina a su esposa y se suicida

ÁLAMOS, Son.— Un empresario disparó en contra de su esposa y después se suicidó de un balazo, informó la Fiscalía de Sonora, la cual indaga el caso como un “homicidio/suicidio”; el feminicidio ocurrió en una casona del municipio de Álamos.

“Las primeras diligencias y el procesamiento del lugar apuntan a una principal línea de investigación relacionada con un probable homicidio seguido de suicidio”, dicta el boletín.

El hallazgo ocurrió cerca de las 11:45 horas, del viernes, cuando autoridades arribaron a una vivienda ubicada en la colonia Centro.

“En el lugar fueron localizados tendidos en el piso los cuerpos de Rodolfo Salido, de 51 años, y María José Murillo, de 43 años de edad.

“De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, Karla María “N”, hermana del sujeto, acudió al domicilio tras recibir un mensaje de su hermano en el que se despedía y le encargaba el cuidado de sus hijos y bienes patrimoniales, encontrando ambos cuerpos sin signos vitales al ingresar”, informó la agencia ministerial.

Durante el procesamiento de la escena, personal de Servicios Periciales localizó y aseguró diversos indicios balísticos para su análisis forense, entre ellos una escopeta de dos cañones que se encontraba junto al cuerpo del empresario, así como un revólver calibre .22 ubicado sobre un mueble de la habitación.

Todos los elementos recabados fueron integrados a la carpeta de investigación respectiva.