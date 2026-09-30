Tren embiste a pipa de gas LP en Altamira, Tamaulipas

Un tren embistió una pipa cargada con poco más de dos toneladas de gas LP en Altamira, Tamaulipas, luego de que la unidad intentó ganarle el paso.

El impacto provocó una fuga y la evacuación de al menos 70 personas, entre familias y personal de una empresa cercana.

El accidente ocurrió poco después del mediodía del miércoles en la avenida Monterrey, en su intersección con la calle Cuarta, en los límites entre los municipios de Tampico y Altamira.

Personal de Protección Civil de la región se presentó en el lugar y entrevistó al operador de la unidad, quien, afortunadamente, no resultó herido.

Sin embargo, el personal se percató de que el tanque de la unidad se desprendió y presentaba una fuga, por lo que de inmediato se aplicaron los protocolos de seguridad y se evacuó a tres familias y al personal de una empresa cercana, lo que sumó alrededor de 70 personas.

Además, se delimitó el área, debido a que se comenzó a desfogar el gas restante.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Por el momento, se presume que la pipa trató de ganarle el paso a una locomotora con número económico 3134, que realizaba maniobras en las instalaciones de Ferromex.

Personal de Tránsito Municipal inició las investigaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes; Protección Civil también podría intervenir.