Llama alcalde de Monterrey a la gobernanza participativa durante su informe

MONTERREY , Nuevo León.

Ante los desafíos que enfrenta Nuevo León, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sostuvo al rendir su segundo informe que el estado requiere retomar el rumbo en la forma de gobernar.

Este miércoles ante personalidades que incluyeron hasta a ex presidentes del país, el presidente municipal lanzó un llamado a restablecer la gobernanza participativa.

“Es nuestra oportunidad para recuperar nuestros valores, para volver a poner a la familia en el centro”, destacó.

“He dedicado 30 años de mi vida al servicio público, y cada etapa me ha dejado una enseñanza (...) Aunque hay quienes buscan dividirnos, somos más los que queremos sacar adelante nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país: somos todos un equipo porque están aquí conmigo”, afirmó De la Garza, siendo ovacionado por los presentes.

También, dijo, para defender la paz, la verdad y la libertad es momento de dejar atrás la irresponsabilidad, la improvisación y lo superficial.

Fue arropado por un auditorio completamente abarrotado de simpatizantes, militantes y liderazgos municipales de ambos partidos, además de representantes del Poder Judicial, órganos autónomos, cámaras empresariales, diputados locales y federales, senadores, alcaldes metropolitanos, miembros de su gabinete y gobernadores de varias entidades.

Entre los asistentes al evento estuvieron también los ex presidentes, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, así como Martha Sahagún y Margarita Zavala, entre otros.

Adrián de la Garza Aracely Garza

Entre los logros de su administración, el alcalde destacó los avances logrados en materia de seguridad, movilidad y finanzas sanas.

Reducción histórica de la deuda municipal, inversión récord en infraestructura pública, servicios básicos y seguridad, disminución en delitos de alto impacto, recuperación de espacios públicos, y una serie de programas públicos con beneficio para cientos de miles de personas, entre los que destacó la ‘Regio Ruta’, ‘Salud Regia’ y ‘Rampas que resuelven' y ‘Puntos Seguros’, además de la entrega de micro créditos para mujeres empresaria

Aunque no confirmó ni sus intenciones de contender por la Gubernatura ni una alianza entre el PRI y el PAN para los próximos comicios, De la Garza aseguró que sólo la unidad opositora en Nuevo León puede hacer frente a la ‘superficialidad’ y la ‘improvisación’, en clara referencia a la actual administración estatal, además de reiterar que es momento de ‘recuperar’ la identidad del nuevoleonés.

Al final de su intervención, y al grito de “¡Juntos recuperemos el orgullo de ser de Nuevo León!”, el alcalde de Monterrey cerró su discurso sin oficializar contender por la gubernatura el próximo año.