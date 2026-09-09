Pipa de gas vuelca sobre la carretera México-Cuernavaca

En la víspera del aniversario de la tragedia por la explosión en Iztapalapa, una pipa de gas volcó este miércoles en la Carretera México - Cuernavaca, aunque no se reportaron personas lesionadas ni fugas de combustible.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 32. El incidente también ocasionó daños en otro vehículo.

Bomberos, policías y personal de protección civil atendieron la emergencia y corroboraron que no hubiera fugas de gas.

Foto: Especial

Para prevenir riesgos fue necesario cerrar ambos sentidos de la circulación. Los cuerpos de emergencia trabajaron para colocar la pipa en posición normal.