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Pipa de gas vuelca sobre la carretera México-Cuernavaca

El vehículo de carga causó daños a un automóvil que circulaba en sentido contrario a la altura del kilómetro 32

Por: Jonás López

Para prevenir riesgos fue necesario cerrar ambos sentidos de la circulación
Para prevenir riesgos fue necesario cerrar ambos sentidos de la circulaciónFoto: Especial

En la víspera del aniversario de la tragedia por la explosión en Iztapalapa, una pipa de gas volcó este miércoles en la Carretera México - Cuernavaca, aunque no se reportaron personas lesionadas ni fugas de combustible.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 32. El incidente también ocasionó daños en otro vehículo.

Bomberos, policías y personal de protección civil atendieron la emergencia y corroboraron que no hubiera fugas de gas.

Para prevenir riesgos fue necesario cerrar ambos sentidos de la circulación
Foto: Especial

Para prevenir riesgos fue necesario cerrar ambos sentidos de la circulación. Los cuerpos de emergencia trabajaron para colocar la pipa en posición normal.

Equipos de emergencias descartaron fuga en el contenedor. Con apoyo de dos grúas concesionadas por la @CAPUFE, se realizan maniobras para colocar la pipa sobre sus ejes”, indicó la dependencia.

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