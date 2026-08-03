Redes sociales y delgadez extrema: una combinación que puede afectar la salud mental

La psicóloga Paula Villapalos, especialista de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, advirtió sobre los riesgos de la exposición constante en redes sociales a imágenes de delgadez extrema presentadas como ideales corporales. La especialista señaló que este tipo de contenido puede favorecer conductas de riesgo y aumentar la probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria (TCA)

La delgadez extrema aumenta la presión por alcanzar un ideal irreal

Villapalos explicó que presentar la delgadez extrema como sinónimo de belleza, éxito y bienestar "aumenta la presión por alcanzar un tipo de cuerpo que no es realista ni saludable para la mayoría de las personas" y favorece conductas como:

Restricción alimentaria.

Práctica compulsiva de ejercicio.

Estrategias poco saludables para perder peso.

Según indicó, estas conductas pueden derivar en un trastorno de la conducta alimentaria (TCA).

Los grupos más vulnerables incluyen:

Adolescentes.

Personas con antecedentes de TCA.

Personas con elevada insatisfacción corporal.

A ello se suman factores como la baja autoestima, el perfeccionismo relacionado con la imagen y una preocupación excesiva por el peso y la apariencia física.

La importancia de interpretar las redes sociales con sentido crítico

Ante la tendencia actual hacia la delgadez extrema entre artistas y figuras públicas, Villapalos recomendó explicar a los jóvenes "que esos cuerpos no son representativos de la diversidad corporal que existe en la población. Cada persona tiene una constitución, una genética y unas circunstancias diferentes, por lo que no existe un único cuerpo saludable al que aspirar".

Asimismo, aconsejó utilizar las redes sociales con una mirada crítica, entendiendo que muchas imágenes muestran una versión seleccionada o editada de la realidad y que la apariencia física no permite conocer el estado de salud de una persona.

"El objetivo no es convencerles de que esos cuerpos no existen, sino de que no tienen por qué convertirse en un modelo con el que compararse", afirmó.

Uso de medicamentos GLP-1 debe realizarse únicamente bajo supervisión médica

Respecto al consumo de agonistas del receptor GLP-1 para perder peso, impulsado en parte por comentarios de algunas figuras públicas, la psicóloga recordó que estos medicamentos fueron desarrollados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y para el manejo de personas con obesidad que cumplan determinados criterios clínicos.

Subrayó que su utilización debe realizarse únicamente después de una valoración médica individualizada y conforme a las indicaciones autorizadas.

"La evidencia científica actual no respalda su utilización con fines exclusivamente estéticos", señaló.

La delgadez extrema no equivale a una buena salud

Villapalos insistió en que la delgadez extrema no es sinónimo de salud y advirtió que una alimentación insuficiente puede provocar:

Pérdida de masa muscular.

Alteraciones hormonales.

Disminución de la densidad ósea.

Problemas gastrointestinales.

Alteraciones en la termorregulación.

Estas consecuencias pueden comprometer el funcionamiento de distintos órganos e incluso poner en riesgo la vida.

Organismos internacionales alertan sobre el impacto de las redes sociales

La preocupación por el efecto de las redes sociales en la percepción de la imagen corporal ha sido señalada de manera reiterada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Mundial de Psiquiatría.

Ambos organismos han advertido que la exposición continua a contenidos que promueven estándares corporales poco realistas puede favorecer la insatisfacción corporal, especialmente durante la adolescencia y la adultez temprana, etapas en las que la identidad y la autoestima aún se encuentran en desarrollo.

México refuerza el llamado a la detección temprana de los TCA

En México, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) han señalado que los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) constituyen un problema de salud pública y destacan que la detección temprana mejora significativamente el pronóstico, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los factores socioculturales, incluida la exposición constante a ideales de belleza difundidos en medios digitales y redes sociales, pueden contribuir a la insatisfacción corporal y aumentar el riesgo de desarrollar conductas alimentarias de riesgo en personas con vulnerabilidad previa.

Los especialistas enfatizan que estos trastornos tienen un origen multifactorial, en el que intervienen factores:

Biológicos.

Psicológicos.

Familiares.

Sociales.

Cofepris advierte sobre el uso irregular de medicamentos para bajar de peso

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha reiterado que los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 deben utilizarse exclusivamente bajo prescripción y supervisión médica.

La autoridad sanitaria también ha emitido alertas sobre la comercialización irregular y la compra de estos productos mediante canales no autorizados, debido al riesgo para la salud y a la posibilidad de falsificaciones.

Especialistas mexicanos recomiendan promover una visión de la salud que vaya más allá del peso corporal o la apariencia física, fortalecer la educación digital para identificar contenidos editados o poco realistas en redes sociales y buscar atención profesional cuando existan cambios persistentes en los hábitos alimentarios, preocupación excesiva por el peso o la figura, o conductas como el ejercicio compulsivo, ya que la intervención oportuna mejora las posibilidades de recuperación.

Fuentes: Secretaría de Salud; Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama); Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).