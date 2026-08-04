"Si hacen el examen, pierden el amparo": Abogado aconseja a aspirantes no presentarse

El abogado constitucionalista Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma Abogados y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recomendó a los aspirantes convocados al examen de control no presentar la evaluación si pretenden impugnar la medida por la vía del amparo, al considerar que hacerlo podría interpretarse como un consentimiento del acto reclamado.

En entrevista, informó que alrededor de 70 aspirantes ya se han acercado a su despacho para solicitar asesoría jurídica con miras a promover juicios de amparo indirecto ante juzgados de distrito en materia administrativa, a fin de controvertir la decisión de la UNAM de aplicar un examen de control presencial a quienes obtuvieron un lugar en el proceso de admisión en línea.

“Mi recomendación es no hacer el examen de control, porque va a constituir un consentimiento del acto reclamado. Si estos alumnos hacen el examen, ya hay una aceptación de la medida de la Universidad y pierden la oportunidad de pelearlo por la vía del amparo”, afirmó.

Martínez sostuvo que la convocatoria emitida por la propia Universidad no contempla la aplicación de un examen de control para validar los resultados obtenidos por los aspirantes seleccionados.

Reproducir El constitucionalista Rodolfo Martínez recomienda a aspirantes de la UNAM no presentar el examen de control si promoverán un amparo indirecto.

“La UNAM puso las reglas del juego en la convocatoria y en ninguna parte se estableció que, en caso de duda sobre la calificación obtenida, se pasaría a un examen de control. Conforme a la convocatoria son legítimos los resultados que obtuvieron los alumnos con el puntaje necesario para acceder a alguna de las carreras que eligieron”, señaló.

El abogado afirmó que la autonomía universitaria no exime a la institución del cumplimiento de principios constitucionales como el debido proceso.

Prevé que los litigios se multipliquen

El también catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM indicó que, conforme más aspirantes conozcan el alcance de la medida, el número de amparos podría aumentar en los próximos días.

Precisó que los recursos se promoverían ante juzgados de distrito en materia administrativa.

No obstante, reconoció que un juicio de amparo difícilmente tendría efectos para el actual proceso de admisión.

“Un amparo no es algo que se pueda resolver en una o dos semanas. En el mejor de los escenarios, los alumnos podrían lograr que se reconozca su derecho para el próximo ciclo escolar”, explicó.