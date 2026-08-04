Llaman a la UNAM a apostar por la transparencia ante fallas en examen de admisión

Frente a crisis que ponen a prueba la confianza en las instituciones de educación superior, como la que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras las irregularidades detectadas en su examen de admisión en línea, las universidades públicas deben privilegiar la transparencia, el diálogo y el trabajo conjunto con la sociedad para encontrar soluciones.

Así lo planteó Waded Cruzado, presidenta de la Asociación de Universidades Públicas y Concesionarias de Tierras (APLU), quien consideró que las instituciones de educación superior enfrentan un escenario cada vez más complejo por la aceleración de los cambios tecnológicos y la aparición de nuevas situaciones de emergencia.

Al ser consultada sobre el caso de la UNAM, la dirigente universitaria sostuvo que las crisis no siempre pueden evitarse, pero sí puede definirse la manera en que las instituciones responden a ellas.

“No podemos prevenir que haya situaciones caóticas o que haya situaciones de emergencia, pero la respuesta siempre va a ser cómo la universidad, cómo el ente público, puede acercarse a la sociedad y decir: ‘vamos a trabajar juntos en la solución del problema’. No podemos controlar el problema, pero sí podemos controlar la respuesta que les damos”, afirmó.

La presidenta de la APLU señaló que las universidades públicas tienen la responsabilidad de mantener la cercanía con las comunidades a las que sirven, especialmente cuando enfrentan episodios que generan incertidumbre o cuestionamientos.

“Como instituciones públicas lo que podemos hacer es acercarnos a las personas, a las comunidades que servimos, para que por lo menos sientan empatía y nos vengan a ayudar. Tenemos dos alternativas: seguir en la lucha, en el confrontamiento, o decir: ‘vamos a pasar la página, vamos a resolver este problema juntos’”, expresó.Un desafío que va más allá de un solo caso

Cruzado explicó que, en los últimos años, las universidades han tenido que responder con mayor frecuencia a situaciones extraordinarias que modifican su funcionamiento y ponen a prueba su capacidad de adaptación.

Como ejemplo mencionó la pandemia de COVID-19, que obligó a las instituciones de educación superior a migrar en cuestión de semanas hacia modalidades de enseñanza en línea después de años de intentos por ampliar esa oferta educativa.

“En los últimos seis años ha habido un aceleramiento de situaciones críticas que hemos tenido que confrontar las universidades. Muchas de nuestras universidades habían estado luchando por poner programas en línea por décadas y no sucedía. Sin embargo, cuando vino la pandemia, todos nos movilizamos y todos los cursos se fueron poniendo en línea”, recordó.

Añadió que ese tipo de experiencias demuestra que las universidades deben desarrollar la capacidad de responder con rapidez y construir soluciones junto con la sociedad.Cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá

La presidenta de la APLU participó en el Encuentro de Verano organizado en la UNAM, donde más de 150 rectores, presidentes universitarios, investigadores y representantes de instituciones de educación superior de México, Estados Unidos y Canadá analizan los principales desafíos que enfrenta la educación superior en la región.

Aunque se preveía que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, encabezara la inauguración del encuentro, finalmente no asistió al acto de apertura.

El objetivo del encuentro es fortalecer la denominada Zona de Conocimiento del Hemisferio Norte, una iniciativa impulsada desde hace aproximadamente una década para ampliar la cooperación entre universidades públicas de los tres países en áreas como investigación, innovación, movilidad académica y desarrollo económico.

En este contexto Cruzado también reconoció que las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos han complicado en cierta medida la movilidad de estudiantes mexicanos; sin embargo, aseguró que las universidades estadounidenses mantienen su respaldo a esa comunidad y continúan trabajando para fortalecer los intercambios académicos.

“Se ha dificultado un poquito, pero seguimos trabajando. No nos damos por vencidos”, afirmó.