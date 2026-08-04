Anomalías de evaluación, en lista de espera

A pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya decidió aplicar un examen de control presencial a alrededor de 58 mil aspirantes, la Comisión Técnica creada para analizar las anomalías del proceso reconoció que la investigación para determinar qué ocurrió durante la aplicación de la prueba en línea corresponde apenas a la segunda de las tres etapas de su trabajo.

En entrevista con Excélsior, Alma Maldonado, integrante de la Comisión y especialista en educación superior, explicó que el grupo de especialistas sólo concluyó la primera fase de su encomienda: recomendar una salida para evitar que el proceso de admisión y el inicio del semestre quedaran paralizados.

La académica explicó que esa primera etapa respondió a la urgencia institucional que enfrentaba la Universidad, ya que miles de aspirantes esperaban una definición sobre su ingreso.

“Hay que recordar que también están los jóvenes de pase reglamentado esperando iniciar su carrera. Esa fue la primera etapa; la segunda es un análisis de qué pasó con todo esto, y la tercera será hacer algunas recomendaciones”, señaló.

La recomendación de aplicar un examen de control presencial fue entregada al rector Leonardo Lomelí Vanegas antes de que concluyera el análisis sobre el origen de las irregularidades detectadas durante la aplicación de la prueba en línea.

Maldonado relató que la decisión fue resultado de un consenso entre los integrantes de la Comisión, quienes revisaron todas las alternativas posibles antes de formular la recomendación.

“Revisamos todas las opciones posibles. Por supuesto que fue una decisión de consenso. La comisión es plural y llegamos a la mejor decisión pensando en las soluciones que necesita la Universidad Nacional en este momento”, sostuvo.La investigación de fondo, en la siguiente etapa

La especialista explicó que la segunda fase de los trabajos estará dedicada a analizar qué ocurrió durante el proceso de aplicación del examen y revisar los distintos elementos involucrados para elaborar un informe que será entregado al rector.

“Nos toca ver qué pasó y entender el proceso. Nosotros entregamos un reporte al rector y él, en su momento, decidirá qué hace a partir de ese reporte”, indicó.

Agregó que ese documento será público una vez que concluyan los trabajos de la Comisión.

“Eventualmente habrá transparencia. Los reportes que entreguemos al rector seguramente se podrán conocer más adelante”, afirmó.Sin decisión sobre reunirse con Territorium

Respecto a la solicitud de Territorium para reunirse con la Comisión Técnica, Maldonado señaló que por ahora no existe una determinación al respecto.

“Ellos manifestaron una reunión. En este momento no estamos contemplando esa parte. Quizá en un segundo momento, pero no hay ninguna certeza de ello”, dijo.El futuro de los exámenes en línea aún no se discute

Cuestionada sobre si la experiencia debería llevar a la UNAM a abandonar definitivamente los exámenes de admisión en línea, la integrante de la Comisión respondió que ese debate ni siquiera ha comenzado.

“Esa es la tercera etapa. Sería prematuro decirlo porque ni siquiera hemos llegado a ese debate”, explicó.

No obstante, consideró que la crisis abierta por el proceso de admisión rebasa a la Universidad Nacional y refleja un desafío que enfrentan las instituciones de educación superior ante el avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

“El fenómeno claramente no es exclusivo de la UNAM. Pasa por la irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Sin duda será motivo de mayores análisis, no sólo en México, sino en otros países, porque ha tenido un impacto muy fuerte”, expresó.

Por ahora, la Comisión Técnica continuará sus trabajos sin una fecha definida para concluir su investigación.