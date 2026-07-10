Jalisco da paso histórico con ley única para la atención al autismo y discapacidad intelectual

El estado de Jalisco consolidó un marco legal sin precedentes en el país tras la aprobación unánime en el Congreso local de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven en el Espectro Autista. Esta legislación, única a nivel nacional por sus alcances estructurales, mandata el fortalecimiento de las políticas públicas y la conformación formal de la primera Red de Centros Regionales de Atención al Autismo y Discapacidad Intelectual. Actualmente, esta infraestructura médica y de asistencia especializada opera a través de cinco espacios clave: dos Centros de Autismo en Zapopan, el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual (CADI) en Guadalajara, el Centro Teletón Jalisco, y el Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual en Tepatitlán de Morelos, este último enfocado en dar cobertura a los municipios de la región Altos.

Ante este logro legislativo, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, celebró el avance normativo y anunció la expansión inmediata de la red de cuidados con un nuevo proyecto integral diseñado para la región Costa, el cual tendrá su sede estratégica en el municipio de Puerto Vallarta. Asimismo, el mandatario estatal precisó que las proyecciones financieras y operativas para el siguiente año contemplan la consolidación y apertura de nuevos centros regionales en Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, con lo que se descentralizarán de forma definitiva los servicios de salud y diagnóstico especializado en la entidad.

El titular del Ejecutivo jalisciense reconoció el respaldo unánime de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso, destacando que el acuerdo unificado blinda los programas sociales iniciados hace más de 12 años en el municipio de Zapopan. “Quiero agradecer a las diputadas y diputados de las fracciones, porque esta ley se votó por unanimidad. Esto habla muy bien de Jalisco, aquí se entendió que esta causa está por encima de cualquier partido político. Esta ley blinda el sistema y la red de cuidados, así como el trabajo que iniciamos hace más de 12 años en Zapopan, y ahora avanza en todo Jalisco”, afirmó de manera contundente Lemus Navarro.

El mandatario también detalló que la prioridad gubernamental a partir de este momento se centrará en el diseño presupuestal y la articulación de programas públicos que garanticen el cumplimiento cabal de la normativa en todo el territorio estatal. “Ahora viene lo que le toca al Gobierno de Jalisco, asegurar recursos suficientes y la coordinación para que esta ley se aplique a cabalidad. El espectro autista es una de las condiciones que más está creciendo en todo el país, y por eso, Jalisco va a seguir fortaleciendo la atención para personas con autismo y discapacidad intelectual”, ratificó el gobernador.

Finalmente, las autoridades estatales destacaron que este marco jurídico es fruto de una lucha social que se extendió por más de un año mediante mesas de trabajo coordinadas. Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, puntualizó que la iniciativa nació del esfuerzo conjunto de familias, especialistas médicos, organizaciones civiles e instituciones universitarias, quienes impulsaron la visibilización y el diagnóstico oportuno del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la Discapacidad Intelectual (DI) en la región.