Tras reaparición de Rubén Rocha, Enrique Inzunza dice estar en Badiraguato

El senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció públicamente a través de sus redes sociales al difundir una fotografía desde su domicilio en el municipio de Badiraguato, un día después de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegurara que permanece en Culiacán.

Ambos políticos, vinculados por el gobierno de Estados Unidos en investigaciones sobre presuntos nexos con el narcotráfico, rompieron semanas de ausencia pública compartiendo mensajes y posicionamientos políticos en plataformas digitales

A 24 horas de la reaparición pública del exmandatario sinaloense, el senador por Morena lanzó críticas contra la oposición y “el conservadurismo”, a los que acusó de encarnar "la arbitrariedad, el abuso y el dinero".

El mensaje utilizó como referencia histórica el 165 aniversario del discurso contra la amnistía pronunciado por Ignacio Manuel Altamirano en la Cámara de Diputados.

"Desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Entonces y ahora", compartió.

La última actividad pública del senador fue el pasado 26 de junio de 2026, cuando intervino a distancia en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado para evaluar la Ley General en Materia de Justicia Cívica.

El contexto de las reapariciones en Sinaloa

El post de Inzunza Cázarez coincide con las declaraciones emitidas por Rubén Rocha Moya, quien un día antes rompió el silencio para aclarar que se localiza en su domicilio particular en la capital del estado, Culiacán.

El gobernador con licencia enfatizó que su casa no tiene mecanismos de protección federal o vigilancia por parte de las fuerzas armadas.

Ambos servidores públicos protagonizan un escándalo debido a los expedientes publicados a finales de abril por agencias de Estados Unidos. Dichos informes imputaron cargos contra la red política de la entidad por presuntas operaciones en favor de la facción criminal de Los Chapitos.

Estas investigaciones derivaron en la solicitud de licencia indefinida de Rocha Moya el pasado 1 de mayo de 2026, así como en el cese transitorio de las actividades presenciales de los funcionarios señalados dentro de los recintos legislativos y gubernamentales de la República Mexicana.