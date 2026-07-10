No se maneja un aeropuerto desde la oficina: Almirante Padilla tras el Mundial 

El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Almirante Juan José Padilla Olmos, aseguró que la terminal aérea concluyó con saldo blanco los operativos implementados durante el Mundial de Futbol 2026 y afirmó que la experiencia dejó importantes enseñanzas sobre la atención al pasajero. "No puedes manejar un aeropuerto desde tu oficina", sostuvo al destacar que la supervisión debe realizarse directamente en las áreas de operación.

En entrevista con Negocios en Imagen, el funcionario hizo un balance positivo de la actuación del AICM durante el torneo, al señalar que los servicios operaron con normalidad, los filtros de seguridad funcionaron al 100% y los procesos migratorios y de entrega de equipaje para visitantes extranjeros se desarrollaron de manera ágil.

Padilla Olmos informó que durante junio el aeropuerto movilizó 3 millones 550 mil pasajeros. Sin embargo, reconoció que la cifra quedó entre 10 y 15% por debajo de las proyecciones iniciales que tenían las autoridades para el periodo mundialista.

Explicó que, como consecuencia, junio de 2026 se convirtió en el mes con menor flujo de pasajeros de los últimos tres años, pese a la expectativa que existía por la celebración del torneo de futbol en México.

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El titular del AICM también destacó los resultados de las obras de rehabilitación realizadas previo al Mundial. Afirmó que, aunque se presentaron incidentes menores propios de una infraestructura con zonas de hasta 97 años de antigüedad, la aceptación de los usuarios fue favorable y las mejoras en seguridad y servicios fueron evidentes.

Señaló que mantener en operación un aeropuerto con más de 200 mil personas transitando diariamente representa un desafío permanente. Comparó la actividad cotidiana con llenar y desalojar diariamente varios estadios de futbol de manera continua durante las 24 horas.

Respecto a los retrasos registrados recientemente por trabajos de mantenimiento, explicó que las pistas, calles de rodaje y plataformas requieren intervenciones periódicas debido al desgaste natural y al hundimiento diferencial que presenta el Valle de México.

Detalló que ese fenómeno provoca desniveles y fracturas en el pavimento, lo que obliga a realizar reparaciones constantes para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Como ejemplo, recordó que una reparación obligó al cierre temporal de una pista, utilizada posteriormente como calle de rodaje. La medida afectó alrededor de 30 vuelos y a unos 4 mil pasajeros, con demoras de entre 40 y 60 minutos, aunque no fue necesario desviar aeronaves a aeropuertos alternos.

Ante las críticas por estos incidentes, Padilla Olmos pidió a los usuarios conocer de cerca el funcionamiento del aeropuerto y las condiciones de una infraestructura que, dijo, ha recibido mejoras importantes durante el último año, pese a los retos derivados de su antigüedad.

El funcionario aseguró que el objetivo es reducir al mínimo las molestias para los cerca de 130 mil pasajeros que vuelan diariamente desde el AICM, aunque reconoció que resulta imposible garantizar que nunca se presente alguna eventualidad en una operación de esa magnitud.

Finalmente, el director del AICM retomó las enseñanzas del libro El momento de la verdad, de Jan Carlzon, para explicar la filosofía de trabajo que busca implementar en la terminal aérea. "No puedes manejar un aeropuerto de 200 mil pasajeros desde tu oficina. Hay que caminar los baños, los restaurantes, las aerolíneas y hablar con los pasajeros", afirmó, al señalar que la experiencia del usuario se construye en cada punto de contacto dentro del aeropuerto.