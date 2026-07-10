Mexicana de Aviación necesita ser rentable para dejar de depender del erario: experto

La incorporación de nuevos aviones Embraer y la ampliación de rutas hacia el sur del país representan una oportunidad para que Mexicana de Aviación fortalezca su operación, aunque el verdadero desafío será alcanzar la viabilidad financiera y dejar de depender de recursos públicos, afirmó Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico.

Durante una entrevista con Negocios en Imagen, el especialista señaló que cualquier aerolínea que incrementa su flota y optimiza sus rutas genera beneficios económicos para las regiones que conecta, al impulsar el turismo, el comercio y la movilidad.

Explicó que la llegada de nuevas aeronaves permitirá a Mexicana recuperar parte de las rutas que perdió durante su primer año de operaciones, luego de que enfrentó un conflicto legal con una empresa arrendadora que derivó en la pérdida de varios aviones y obligó a cancelar diversos destinos.

Según Gómez Suárez, la reducción de la flota limitó considerablemente la capacidad operativa de la empresa, por lo que la incorporación de nuevos equipos representa un impulso para intentar consolidar su crecimiento dentro del mercado nacional.

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El analista recordó que Mexicana de Aviación opera con recursos públicos, por lo que su desempeño financiero resulta relevante para los contribuyentes, ya que actualmente su funcionamiento depende del dinero proveniente del erario.

Indicó que, al tratarse de una industria que demanda fuertes inversiones y elevados costos de operación, resulta indispensable que la empresa alcance un modelo de negocios sostenible que le permita generar sus propios ingresos y disminuir su dependencia del presupuesto federal.

Añadió que, una vez que la aerolínea logre ser financieramente viable, el gobierno podría destinar esos recursos públicos a otras áreas prioritarias como salud, educación y seguridad, en lugar de continuar financiando su operación.

Fernando Gómez estimó que Mexicana de Aviación representa un costo cercano a los 3 mil millones de pesos al año, aunque precisó que el monto puede variar conforme aumente el número de aeronaves y personal conforme avance su expansión.

También destacó que la industria aérea mantiene márgenes de ganancia reducidos debido a sus elevados costos de operación, particularmente por el precio internacional del combustible, el cual afecta directamente la rentabilidad de todas las aerolíneas.

A ello se suma, dijo, el compromiso asumido por el gobierno de ofrecer tarifas hasta 20 por ciento inferiores a las de sus competidores, una estrategia que podría retrasar la recuperación de la inversión realizada en la empresa.

Respecto a la expansión de la flota, explicó que la entrega de aeronaves es un proceso gradual debido a los tiempos de fabricación y las listas de espera de los fabricantes, por lo que consideró adecuada la estrategia de incorporar nuevos aviones de manera paulatina.

Finalmente, Gómez Suárez sostuvo que, si Mexicana de Aviación logra consolidar sus nuevas rutas, especialmente en el sur del país, podría contribuir a la reactivación económica de esas regiones y, al mismo tiempo, reducir la carga financiera que actualmente representa para las finanzas públicas.