Concanaco estima derrama de 50 mil mdp por el Mundial y destaca impulso turístico

Concanaco estima derrama de 50 mil mdp por el Mundial; turismo y consumo mantienen impulso económico

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que el Mundial dejó una derrama económica cercana a los 50 mil millones de pesos hasta el 6 de julio, aunque el impacto económico continúa debido al consumo relacionado con el torneo y a la permanencia de visitantes nacionales y extranjeros.

En entrevista con Negocios en Imagen, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, señaló que, aunque los partidos de mayor convocatoria ya concluyeron en México, la actividad comercial sigue beneficiándose por la compra de artículos deportivos, el turismo y el consumo en establecimientos de alimentos y entretenimiento.

El dirigente explicó que la Ciudad de México concentró la mayor parte de la derrama económica, seguida por Guadalajara y Monterrey, sedes de la competencia. Sin embargo, destacó que alrededor de 15 mil millones de pesos se distribuyeron entre el resto de las entidades del país gracias al turismo y al gasto de los visitantes.

Además del hospedaje, el transporte y los servicios turísticos, el consumo en los hogares también registró un incremento debido a las reuniones para seguir los partidos y la adquisición de souvenirs, camisetas y otros productos relacionados con el evento deportivo.

De la Torre indicó que los turistas extranjeros permanecieron en promedio 16 noches en México, tiempo que aprovecharon para recorrer destinos adicionales a las sedes mundialistas. Entre los lugares visitados mencionó Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Sonora y Baja California, además de otras entidades.

El presidente de la Concanaco aseguró que uno de los principales activos del país fue la hospitalidad de los mexicanos. Afirmó que la mayoría de los visitantes calificó la experiencia como una gran fiesta e incluso un Mundial inolvidable, lo que representa una promoción positiva para México como destino turístico.

Respecto a la afluencia de visitantes, comentó que el balance definitivo se conocerá al concluir el torneo, aunque la estimación preliminar es de alrededor de tres millones de turistas en las tres sedes mundialistas. Añadió que cerca de 2.3 millones utilizaron hoteles tradicionales y el resto optó por plataformas digitales de hospedaje.

El representante empresarial destacó que la ocupación hotelera alcanzó entre 80 y 90 por ciento durante los días de partido y que las tarifas se incrementaron entre 150 y 250 por ciento respecto a periodos normales, lo que permitió una mayor rentabilidad para el sector.

El sector restaurantero también figuró entre los principales beneficiados. De acuerdo con De la Torre, los establecimientos que se prepararon para transmitir los encuentros reportaron un crecimiento importante en ventas, al igual que bares, cantinas y servicios de entrega de alimentos a domicilio.

Sobre los Fan Fest, explicó que tuvieron efectos distintos dependiendo de la ubicación de los negocios. Mientras algunos comercios cercanos obtuvieron ingresos adicionales, otros enfrentaron restricciones impuestas por la FIFA y limitaciones para la venta de bebidas alcohólicas, especialmente en la Ciudad de México.

El dirigente consideró que el torneo también dejó enseñanzas sobre la importancia de mantener la promoción turística. Destacó iniciativas como "La Gran Escapada", las cuales, dijo, contribuyen a posicionar a México y motivar el regreso de visitantes nacionales e internacionales más allá del Mundial.

Finalmente, Octavio de la Torre afirmó que las encuestas realizadas a turistas reflejan una alta intención de regresar al país. Incluso reveló que las tortas ahogadas y los tacos al pastor fueron los platillos favoritos de muchos visitantes, lo que, a su juicio, confirma que México no solo demostró capacidad para organizar un evento internacional de gran magnitud, sino también para consolidarse como un destino atractivo por su gastronomía y hospitalidad.