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Trasladan al penal de Puente Grande a detenidos en operativo para capturar a 'El R2'

Los detenidos serán presentados ante el juez luego de haber sido capturados en el restaurante en el que fue ubicado el líder criminal.

Por: Israel Orozco

Un fuerte convoy de seguridad, encabezado por una patrulla blindada con torretas encendidas, sale de las instalaciones de la FGR en Jalisco durante el traslado de 20 detenidos al penal de Puente Grande.
Operativo de seguridad durante el traslado de los 20 detenidos de la FGR al penal de Puente Grande, Jalisco, tras la captura de 'R2'.Captura de pantalla

Las 20 personas que fueron detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, El R2, fueron trasladadas de la Fiscalía General de la República (FGR) al penal de Puente Grande, Jalisco, en punto de las 14:00 horas.

Entre los detenidos se encuentran cuatro músicos y un integrante del staff del grupo norteño de banda “Los Arras”, así como cinco trabajadores del restaurante Sabea, en el que fue ubicado el líder de Los Rs, quien llevaba más de 20 horas en lugar.

En tanto, fuerzas federales mantienen el dispositivo de seguridad para vigilar que no se registren incidentes relacionados con la detención y hospitalización del R2, quien resultó herido durante el enfrentamiento con la Marina, que encabezó el operativo para su captura.

En el exterior del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en el que sigue recibiendo atención médica El R2, permanece un grupo de familiares del presunto líder criminal, a la espera de recibir noticias sobre su estado de salud.

Fuerzas federales se alistaban ayer para trasladar al líder criminal y presentarlo ante el juez que lo requiere en el penal de Puente Grande, sin embargo, no fue posible debido a que presentó un problema de salud que frenó que recibiera el alta médica.

Un despliegue de fuerzas federales registrado la noche de este martes en el Hospital Civil de Guadalajara concluyó sin el traslado previsto de Rafael “N”.
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