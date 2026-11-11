Trasladan al penal de Puente Grande a detenidos en operativo para capturar a 'El R2'

Las 20 personas que fueron detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, El R2, fueron trasladadas de la Fiscalía General de la República (FGR) al penal de Puente Grande, Jalisco, en punto de las 14:00 horas.

Entre los detenidos se encuentran cuatro músicos y un integrante del staff del grupo norteño de banda “Los Arras”, así como cinco trabajadores del restaurante Sabea, en el que fue ubicado el líder de Los Rs, quien llevaba más de 20 horas en lugar.

En tanto, fuerzas federales mantienen el dispositivo de seguridad para vigilar que no se registren incidentes relacionados con la detención y hospitalización del R2, quien resultó herido durante el enfrentamiento con la Marina, que encabezó el operativo para su captura.

En el exterior del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en el que sigue recibiendo atención médica El R2, permanece un grupo de familiares del presunto líder criminal, a la espera de recibir noticias sobre su estado de salud.

Fuerzas federales se alistaban ayer para trasladar al líder criminal y presentarlo ante el juez que lo requiere en el penal de Puente Grande, sin embargo, no fue posible debido a que presentó un problema de salud que frenó que recibiera el alta médica.