Frenan traslado al penal de "El R2"; seguirá hospitalizado bajo vigilancia federal

Aunque la noche de este martes se registró un intenso operativo en el Hospital Civil de Guadalajara, donde se encuentra internado Rafael "N", alias "El R2", líder de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien presuntamente iba a ser trasladado, finalmente la movilización fue cancelada.

El R2 sería trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República y posteriormente a las instalaciones de Puente Grande para su ingreso al área médica. Por ello, se observó un fuerte dispositivo de seguridad. El traslado estaría a cargo de la Secretaría de Marina; sin embargo, fue cancelado, por lo que continuará hospitalizado.

Reproducir Un despliegue de fuerzas federales registrado la noche de este martes en el Hospital Civil de Guadalajara concluyó sin el traslado previsto de Rafael “N”.

Entre los detenidos, además de El R2, se encuentra Ángel "N", alias "El Cumby", jefe regional del CJNG en Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, Michoacán, quien es sobrino de "El R1" y "El R2".

Además, fue detenido Fernando "N", alias "El Fénix" y/o "El Prángana", jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan, Michoacán, a quien se le atribuyen extorsiones y cobro de piso al sector aguacatero y comercial, así como secuestros y desapariciones.

También fueron detenidos integrantes de la agrupación "Los Arras" y personal del restaurante.

El R2 fue detenido y resultó lesionado durante el enfrentamiento registrado el pasado domingo en un restaurante ubicado sobre la avenida México, en Guadalajara, donde se llevó a cabo el operativo para su captura.