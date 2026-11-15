Desaparece abuelito de 86 años en carretera de Durango

Un intenso operativo fue desplegado por elementos de Bomberos y Protección Civil para localizar a un abuelito que se extravió en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.

Luego de un intenso rastreo nocturno que se prolongó por más de 4 horas, con brigadas terrestres y el escuadrón de drones, se encontró con vida al adulto mayor de 86 años de edad, quien se había perdido el sábado por la mañana, en las inmediaciones del entronque las cruces sobre el kilómetro 126 de la carretera a Tepehuanes.

Durante la madrugada de este domingo, los equipos lograron ubicarlo cerca de un incendio de llantas, junto a un predio de la zona.

De inmediato se procedió a su rescate, valoración por paramédicos y traslado al Hospital General, mientras que una unidad de Protección Civil de ataque rápido sofocó el fuego en su totalidad.

En el operativo de búsqueda participaron familiares, elementos de Seguridad Pública y la Policía Investigadora de Delitos (PID).

Las autoridades de Protección Civil recordaron a la población que la temporada invernal está cerca y las bajas temperaturas comienzan a presentarse con más frecuencia, por lo que pidieron mantener cuidado y supervisión especial con las personas adultas mayores.

En Ecatepec abandonan a abuelito afuera de hospital

Por Ángeles Velasco

“Aquí encontramos al señor. Cuando yo llegué al hospital, el señor estaba en este lugar y ya más después, ya que estaba muy fuerte el sol, lo pasaron, pero no vi quién pasó al señor. Quedó el señor aquí, ahí enfrente del letrero de urgencias”, dijo una mujer.

En días pasados, por cerca de 24 horas, el señor Próspero Infante Gutiérrez, de 67 años de edad, permaneció solo frente a la Clínica 196 del IMSS, en Ecatepec, donde fue abandonado.

Jessica, una derechohabiente explicó que ella llegó “desde el domingo y yo lo vi desde el lunes a las 11 de la mañana, pero había gente alrededor. Pensé que venía con alguien y se empezaron a ir y me acerqué a preguntarle al señor. Me dijo que no, que un amigo lo había venido a dejar aquí”.

El hombre, quien se encuentra enfermo, da dos versiones de cómo llegó al lugar.

Diana Oropeza, encargada de despacho de la Subdirección de Prevención del Delito de Ecatepec, dijo: “él menciona que por más de 40 años estuvo viviendo en Estados Unidos y que recientemente, porque no pudo precisar la fecha, llegó a México. Llegó en un avión y que dos personas, una familia, lo acogió. Sin embargo, ellos mismos lo llevaron al exterior del hospital que ya mencionamos y le dijeron que esperara un poco. El señor se quedó esperando y nunca llegaron por él”.

Al estar solo y a la intemperie, las mismas personas que estaban en el hospital trataron de auxiliarlo.

La gente se le acercaba y le dejó cobijas, hubo varias personas que le dieron comida, estuvimos acompañándolo y decía que no tenía familia, que solo lo había venido a dejar su amigo y ya”.

Sin embargo, fue hasta las 4 de la mañana cuando, luego de recibir el reporte, la Unidad de Prevención del Delito acudió para apoyarlo.

La encargada de despacho de la Subdirección de Prevención del Delito de Ecatepec agregó que“el señor tiene una sonda, es un paciente con diálisis y que desde luego requiere una atención especializada. Es por ello que se solicita la unidad médica y es valorado por nuestros compañeros de Protección Civil. Ellos determinan que es necesario trasladarlo a un hospital y lo llevaron al Hospital José María Rodríguez”.

Hoy el abuelito llamado Próspero se encuentra internado, pero estable, por lo que sigue la búsqueda de su familia para que sea reintegrado a su núcleo familiar. En tanto, una vez que sea dado de alta, será llevado a la casa hogar de Ecatepec.