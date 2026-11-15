Marina detiene a cuatro por robo de combustible en Edomex; decomisa armas

Durante la ejecución de 10 cateos en los municipios de Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan, en el Estado de México, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), fueron detenidas cuatro personas por robo de combustible; además, se aseguraron vehículos, armamento y otros indicios.

La dependencia indicó que las acciones formaron parte de las investigaciones contra una organización delictiva presuntamente encabezada por Cirio Sergio “N”, alias “Don Checo”, quien fue detenido en 2025 y, pese a ello, sus cómplices continuaron relacionados con actividades ilícitas vinculadas al robo y comercialización de hidrocarburos.

Como saldo de los cateos fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jacobo “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, de acuerdo con el reporte de la Marina.

También se aseguraron cuatro armas cortas, 80 cartuchos, ocho cargadores, tres vehículos, dos pipas, 14 tractocamiones, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón, ocho semirremolques, cuatro dollys, un tanque estacionario y un dron.

Otros aseguramientos consistieron en equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, documentación, dinero en efectivo; además de aproximadamente 15 mil 750 litros de gas LP.

La Marina informó que las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

En los cateos participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).