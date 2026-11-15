Resalta Evelyn Sánchez labor en territorio y grupos prioritarios

La legisladora local Evelyn Sánchez Sánchez recalcó en su informe anual de actividades que cuenta con 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo centrados en servicios públicos, justicia social y sectores vulnerables.

Durante su intervención, la diputada destacó que su trabajo prioriza el contacto directo con la ciudadanía y cuestionó que los funcionarios se mantengan alejados de la población. "Mi consigna ha sido clara: en la calle, con la gente; política de territorio y no de escritorio", expresó, al sostener que quienes reciben el voto ciudadano deben volver a las colonias.

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En su balance legislativo, Sánchez Sánchez subrayó la reforma que permitió poner en marcha la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas, vinculada a sus orígenes oaxaqueños y orientada a brindar acceso a la justicia con respeto cultural y perspectiva de género. Acompañada por líderes comunitarios, empresarios, legisladores locales y federales, funcionarios del gabinete estatal y colaboradores del equipo de Julieta Ramírez —coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California—, también resaltó la propuesta para crear el Centro Estatal para la Atención Integral de Personas con la Condición del Espectro Autista.

Sobre los puntos de acuerdo promovidos en el Congreso de Baja California, señaló gestiones enfocadas en atender necesidades diarias en Tijuana, entre ellas:

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•⁠ ⁠Exentar el cobro de agua potable en Tijuana y Playas de Rosarito cuando falte el suministro.

•⁠ ⁠Reforzar el mantenimiento preventivo de drenajes pluviales y alcantarillas.

•⁠ ⁠Impulsar acciones de planeación frente al tráfico vehicular.

•⁠ ⁠Levantar un censo municipal para regularizar claves catastrales.

Asimismo, pidió al DIF Municipal brindar protección a niñas, niños y adolescentes en riesgo en las calles, y planteó fortalecer la colaboración entre el sector público y el empresariado honesto para generar prosperidad compartida, al tiempo que llamó a dejar atrás la soberbia y la politiquería.

"El pueblo de Tijuana demanda altura de miras. Demanda que hagamos política con dignidad, que dejemos de lado la politiquería y las confrontaciones innecesarias", afirmó Sánchez Sánchez, quien también aspira a la coordinación municipal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y de la soberanía nacional en Tijuana.

Por último, al convocar a consolidar el "segundo piso de la Cuarta Transformación" junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y resaltar la participación de las mujeres en espacios de decisión, concluyó su mensaje diciendo: "Tijuana me lo ha dado todo y yo lo voy a dar todo por Tijuana".