Exigen liberar a músicos detenidos con el “R2”: niegan nexos criminales

Músicos se manifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Guadalajara para exigir la liberación de la agrupación "Los Arras", quienes fueron detenidos junto a Rafael "N", alias "El R2 , líder de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación durante el operativo realizado el pasado 8 de noviembre en un restaurante ubicado en la Avenida Mexico

Los músicos señalaron que la agrupación no tiene vínculos con ningún grupo del crimen organizado y únicamente se encontraban en el restaurante porque los contrataron para tocar.

Que no digan cosas que no son, porque realmente los muchachos lo único que buscan es llevar el alimento a sus hogares, están detenidos inculcándoles algo que pues ellos no tienen nada que ver y ahora sí que somos compañeros de ellos, apóyenos para que pues ahora sí que difundan la realidad y no sean procesados a algo que ellos no tienen nada que ver, ellos lo único que son, son músicos, lo único que llevamos es música, llevamos alegría a todos los hogares", dijo el músico Chuy Villanueva.

De acuerdo con los músicos, la agrupación tenía aproximadamente 10 horas tocando al interior del restaurante ese día del operativo.

Solamente los contrataron a ellos, ellos fueron contratados de imprevisto".

Los manifestantes señalaron que los están poniendo como si fueran cómplices.

Como cómplices de las personas que detuvieron, con todo respeto lo menciono, pero pues vuelvo a mencionar, ellos estaban tocando y es como un cliente, realmente si nos sigue tocando la música, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Porque pues yo creo que es nuestro trabajo, es como contratas un grupo, un mariachi, las horas que tú quieras; pues los muchachos estaban tocándose, ellos son ajenos porque nosotros no estamos preguntando y me menciono porque pues también estoy en el lugar de ellos, no estamos preguntando quiénes son las personas, a qué vamos o qué tenemos que hacer, pues realmente nomás nos contratan y tocamos”, añadió.

Aclararon de donde proviene el nombre de Los Arras

Los Arras es un nombre que tiene más, más de aproximadamente que unos 7 años, ya tiene tiempo, o sea, realmente es toda una coincidencia, porque he visto en las redes sociales que vinculan por el personaje, pues que está con todo respeto, detenido y lo vinculan por el nombre de “Los Arras”, con “Los Rs”, lo vinculan y nada que ver. Les voy a decir por qué es el nombre de “Los Arras”, el dueño del grupo se llama es Arayán, que es este que está aquí Arayán, el muchacho que está aquí, ese es su apellido Arayán, por eso el nombre de “Los Arras” viene por parte de él, no tiene nada que ver con lo que están mencionando", agregó.

Los manifestantes indicaron que al momento del operativo los músicos estaban vestidos de negro porque no alcanzaron a llevar sus uniformes y no bajaron todo su equipo por eso una parte estaba en el restaurante y otra en la camioneta.

Presumen que al momento del operativo de captura los músicos no estaban tocando porque toman descansos.

Blindan hospital donde es atendido “El R2”

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército desplegados en sus instalaciones, permanece el Hospital Civil de Guadalajara, donde recibe atención médica Rafael “N”, alias “El R2”, identificado como líder de la célula delictiva “Los RS”, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la vigilancia en el hospital se revisan mochilas y bolsas a todas las personas que ingresan al nosocomio.

El operativo de este domingo dejó también a un elemento de la Marina lesionado y a otras 19 personas aseguradas.

Tras la caída del líder criminal, especialistas en seguridad consideran que debe investigarse a los mandos policiales, pues cuestionan que desconozcan la presencia de líderes criminales en el municipio.

No es posible que la policía de Zapopan no tenga esa información. Tienen que ser investigados los comandantes, el director de Seguridad Pública o secretario y, sobre todo, quién los haya puesto", dijo Alfonso Partida Caballero, especialista en Derecho Penal, Criminología y Administración de Justicia del CUCSH.

Para los académicos, Zapopan se ha convertido en un municipio permisivo con los grupos delincuenciales.

Han sido varios los atentados que se han tenido y simplemente las policías están ausentes, prácticamente. Y esto obedece a un patrón, a un protocolo interno, un protocolo delincuencial de permisividad a estos grupos. Vean nada más lo que sucede: se reúnen en números determinados de más de 20 personas para festejar su cumpleaños, con todo lo que representa, que son bandas, con música, con alto sonido, quejas de los vecinos y los policías, pues no hacen absolutamente nada".

Además, el especialista asegura que Zapopan se ha establecido como un territorio neutral del crimen organizado.

En Zapopan es donde conviven las grandes familias del crimen organizado y no me estoy refiriendo a las familias únicamente consanguíneas, sino también a las familias que son de las mismas tribus o de las mismas pandillas. Y aquí se ha establecido que es un lugar neutral, donde no se pelean entre ellos, pero sí conviven".

El despliegue de fuerzas federales también ha llamado la atención de los vecinos de la zona, quienes aseguran sentirse inseguros ante la presencia de elementos armados.

Diario viene uno y ahora sí que, pues, todo está resguardado", señaló una vecina

En tanto, el restaurante ubicado sobre avenida México, donde fue capturado el R2, permanece asegurado y cuenta con sellos de la Fiscalía General de la República.