Video: Motociclistas asaltan tienda de mascotas en NL; se llevan 35 mil pesos

Momentos de terror vivió el empleado de una tienda de accesorios para mascotas luego de que cuatro hombres ingresaran al negocio para cometer un asalto a mano armada y llevarse 35 mil pesos, en Apodaca, Nuevo León.

El hecho delictivo tuvo lugar en la tienda ubicada en la colonia Rincón de San Miguel, en el municipio de Apodaca. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento y los videos fueron difundidos por los dueños del lugar a fin de dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con el video cuatro hombres llegaron a bordo de dos motocicletas y dos de ellos ingresaron al lugar. Con el rostro cubierto y vistiendo ropa de color oscuro comenzaron a amagar al empleado que se encontraba en el mostrador de la tienda.

Es posible observar como uno de los asaltantes amenazó con pistola al empleado del lugar y posteriormente ingresó hasta el lado del mostrador para tomar dinero en efectivo.

Se estima que además de dinero en efectivo se llevaron diversas pertenencias y que en total el monto de lo robado superaría los 35 mil pesos.

Los dueños de la tienda de mascotas decidieron revelar el video con el objetivo de si alguna persona conocer a los maleantes pudieran ser reportados ante las autoridades.

Roban a hombre 600 mil pesos al salir de banco

Un hombre fue despojado de 600 mil pesos luego de salir de una sucursal de Banregio, en la colonia Torres Brisas, al sur de Monterrey, en Nuevo León.

El asalto se cometió cuando el hombre acababa de salir del banco y caminaba hacía su auto, donde fue interceptado por un hombre armado, quien lo amenazó y le exigió entregar el dinero.

Tras el asalto, el hombre escapó hacía la calle Puerto San Lucas, donde lo esperaba otra persona en una motocicleta. Ambos escaparon del área.

Se reportó que el hombre que cometió el robo vestía un chaleco reflejante y llevaba una mochila similar a las utilizadas por repartidores.

En ambos casos elementos de Policía arribaron a las diferentes zonas donde se llevaron a cabo los atracos para apoyara las víctimas e iniciar con las averiguaciones correspondientes.