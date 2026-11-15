México refrenda compromiso con la atención integral a la primera infancia: Mario Delgado

El Gobierno de México refrendó su compromiso con la atención integral a la primera infancia mediante el fortalecimiento de los servicios educativos, la inclusión y el acompañamiento a las familias, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026.

Ante representantes de más de 30 países de América Latina y el Caribe, el funcionario sostuvo que invertir oportunamente en los primeros años de vida no solo mejora las condiciones de desarrollo de niñas y niños, sino que también fortalece la democracia, impulsa la economía y contribuye a construir una sociedad más justa.

Delgado señaló que desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se trabaja para garantizar servicios de educación inicial y preescolar con calidad, pertinencia cultural e inclusión, además de impulsar acciones de acompañamiento permanente a las familias.

Durante el encuentro, realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que las reformas constitucionales de 2019 reconocieron a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y establecieron la educación inicial como el primer nivel de la educación básica, cuya prestación debe garantizar el Estado.

También recordó que la Política Nacional de Educación Inicial de 2022 y el Currículum Nacional para la Educación Inicial de 2023 sentaron las bases para ampliar la cobertura educativa, favorecer el desarrollo integral y fortalecer las prácticas de crianza y los vínculos afectivos.

El secretario agregó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 incorpora la inversión en primera infancia como una prioridad para reducir desigualdades, promover la inclusión social y mejorar el bienestar de la población, mediante la propuesta de la República de y para las niñas y los niños.

En materia de cobertura educativa, Delgado informó que, de acuerdo con estimaciones basadas en la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI y los registros de matrícula de la SEP, la atención en preescolar pasó de 71.9 por ciento en el ciclo escolar 2019-2020 a 74.9 por ciento en 2025-2026, el nivel más alto de la última década.

Asimismo, señaló que México cuenta con una población estimada de 5.1 millones de niñas y niños de entre tres y cinco años, mientras que la disminución de la fecundidad representa nuevos retos para la planeación de los servicios educativos.

El funcionario destacó que la SEP también impulsa la profesionalización de los agentes educativos mediante programas de formación, materiales, talleres, cursos y acompañamiento en distintas entidades del país.

Finalmente, reiteró que la atención a la primera infancia requiere la participación coordinada de todos los sectores de la sociedad, al considerar que las capacidades de aprendizaje, salud física y mental, lenguaje y convivencia se desarrollan desde los primeros años de vida.