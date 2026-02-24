Trasladan a prisión a 13 detenidos por bloqueos en Jalisco tras caída de ‘El Mencho’

Treces hombres detenidos tras la quema de vehículos y bloqueos en Jalisco por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', fueron trasladados a prisión, señalados por seis delitos relacionados con los hechos del 22 de febrero.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que los implicados quedaron a disposición de un juzgado en un complejo penitenciario, luego de su captura en flagrancia durante los disturbios registrados en distintos municipios de la entidad.

¿De qué delitos se les acusa?

De acuerdo con la autoridad, los detenidos enfrentan señalamientos por al menos seis delitos:

Tentativa de homicidio agravado

Delitos cometidos contra representantes de la autoridad

Ataque a las vías de comunicación

Daño en las cosas

Portación de arma de fuego

Asociación delictuosa

Los hechos se derivan de un operativo federal implementado la mañana del domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que derivó en su muerte.

Quema de vehículos y bloqueos en colonias de Jalisco

Según la información oficial, tras el despliegue de fuerzas federales en Tapalpa, se registraron quemas de vehículos particulares en diversas colonias de municipios del estado como respuesta del crimen organizado.

Los automóviles incendiados fueron utilizados para bloquear vías de comunicación. Además, se reportaron disparos de arma de fuego contra elementos de distintas corporaciones de seguridad que acudieron a los llamados de emergencia.

La autoridad indicó que la respuesta coordinada de las fuerzas del orden permitió la detención en flagrancia de los trece hombres señalados.

Traslado bajo operativo táctico

Este 24 de febrero, los detenidos —identificados como Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, Carlos Elliot “N”, José Lebid “N”, Elías Samuel “N”, Eri Javier “N”, Alexis Izanami “N”, Pedro Yael “N”, Leonardo Gael “N”, Alejandro “N” y Brandon Alexis “N”— fueron trasladados a un complejo penitenciario.

El traslado se realizó con apoyo de vehículos blindados y personal táctico de la Fiscalía estatal y de la Policía Estatal.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, mantiene abiertas las indagatorias correspondientes.

Fiscalía: continúan las investigaciones

La Fiscalía del Estado señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Indicó que el proceso se llevará a cabo conforme a derecho y bajo supervisión judicial, con el objetivo de garantizar la aplicación de la ley.

