Ejecutan a creador de contenido en una gasolinera

Un creador de contenido, que también trabajaba una gasolinera, fue privado de la vida tras un ataque con armas de fuego registrado este mediodía en la Calzada La Fuente, en la colonia La Perla, en Uruapan, Michoacán.

Cerca de las 12:00 horas, los servicios de emergencia recibieron un reporte a través de la línea 9-1-1 sobre detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada en el establecimiento.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron el deceso del joven, quien se desempeñaba como despachador de combustible.

La víctima fue identificada como Alexis R., quien además de su labor en la gasolinera, contaba con presencia en redes sociales como creador de contenido, donde registraba una audiencia aproximada de 20 mil seguidores.

Elementos de seguridad pública resguardaron y acordonaron el área para preservar la escena, conforme a los protocolos de cadena de custodia. Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron presentes para recolectar indicios y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han establecido el móvil del ataque. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Roban autopartes a creador de contenido

Por Eridani Salazar

El pasado 21 de enero, el creador de contenido automotriz Vaguetomx denunció que su vehículo fue desvalijado en la 27 Poniente y bulevar Atlixco, una zona de alta circulación en la ciudad de Puebla.

El automóvil, un KIA rojo, fue encontrado con el cofre abierto y sin varias piezas esenciales. En un video difundido en sus redes sociales, el influencer mostró cómo quedó su coche, prácticamente convertido en un “deshuesadero”.

Así operaron los ladrones

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes rompieron un vidrio trasero para abrir la puerta y, una vez dentro, desmontaron el estéreo cortando cables con pinzas. También se llevaron los faros delanteros, la batería y los birlos de seguridad de la cajuela. Aunque intentaron despojarlo de más piezas, dejaron la fascia y no lograron llevarse las llantas.

Visiblemente molesto destacó: "nos lo acaban de dejar así. Nos robaron los faros, ahí dejaron la fascia; lo bueno fue que no se la llevaron porque traigo unos focos leds bien potentes. Cortan todo, les vale… todo. Como viles ratas llegan, cortan y vámonos”.

¿Quién es Vaguetomx?

Vaguetomx cuenta con más de 44 mil seguidores en YouTube y 43 mil en TikTok, donde comparte consejos para reparar y cambiar piezas de automóviles, principalmente de la marca Volkswagen. Su denuncia generó solidaridad entre sus seguidores, quienes exigieron mayor seguridad en la capital poblana.

jcp