Honramos la memoria de quienes entregaron su vida; GN despide a elementos caídos en Jalisco

Con un sentido mensaje emitido a través de sus redes sociales oficiales, la Guardia Nacional (adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional) despidió a los elementos que lamentablemente perdieron la vida en Jalisco, en el marco del operativo para detener a Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Cabe mencionar que ayer, en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, brindó un informe sobre dicho operativo detallando el número total de muertos por esta acción.

Derivado de las acciones violentas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como agresiones contra autoridades, el secretario detalló que 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía estatal, además de una víctima civil.

También apuntó que 30 integrantes de la delincuencia organizada perdieron la vida en distintos enfrentamientos derivados de los hechos, mientras que sólo dos elementos de la Defensa resultaron heridos.

En este contexto, la Guardia Nacional expresó su más profundo pesar por los lamentables hechos ocurridos en el estado de Jalisco el 22 de febrero de 2026, donde integrantes de dicha institución resultaron heridos y perdieron la vida en cumplimento de su deber.

Honramos la memoria de quienes con lealtad, valentía y compromiso entregaron lo más valioso que puede ofrecer un soldado a la nación: su vida”, se puede leer en el comunicado.

En otra parte del texto, la Defensa destacó la actitud firme, valiente y dedicada que se puso de manifiesto durante el operativo, así como el compromiso inquebrantable que tuvieron sus elementos al portar el uniforme militar con el objetivo de velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana.

A la familia y seres queridos de nuestros héroes caídos, les reiteramos nuestra solidaridad, acompañamiento y respaldo absoluto en estos momentos de dolor”, expuso el comunicado.

Por último, la Guardia Nacional mencionó que el sacrificio de los 25 elementos no será olvidado y que su legado permanecerá “como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria”.

