Primera sesión itinerante de la SCJN será en Chiapas

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará su primera sesión pública itinerante en Tenejapa, Chiapas, el próximo jueves 26 de febrero, como parte de las propuestas que presentó la nueva integración del órgano autónomo, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz.

En la lista de asuntos a tratar para esta fecha, únicamente están programados tres asuntos, uno de ellos el amparo en revisión 344/2025, cuyo proyecto está a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Será la primera ocasión en la historia moderna de la SCJN que su Pleno sesionará en una plaza pública, como parte de proyecto de acercar la justicia a grupos vulnerables en el país.

La realización de sesiones itinerantes por parte del Máximo Tribunal se fundamenta en la publicación de su reglamento, el 4 de septiembre del año pasado, en donde se establece acudir a regiones para resolver asuntos locales con interés para las comunidades de pueblos originarios y afromexicanos.

En relación con el primer asunto que abordará el Pleno de la Corte, en Tenejapa, se trata de un amparo promovido por la comunidad de tsotsil de La Colmena, en la que reclama se le reconozca su derecho a un autogobierno en las leyes del estado.

En la Constitución Mexicana, el artículo 2 reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les da la posibilidad de establecer su forma de gobierno.

El proyecto de la ministra Ortiz Ahlf plantea que el Congreso del estado no ha elaborado y expedido el marco legal para hacer operativo el derecho que reclama la comunidad quejosa, que exige ejercer su libre determinación, administración de recursos y selección de sus autoridades.

JCS