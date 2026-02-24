Tecnología made in Spain: Kapsch TrafficCom España impulsa la innovación en la gestión del tráfico global

Con más de 50 años de experiencia, el equipo español de Kapsch se ha consolidado como un centro de excelencia global, ofreciendo soluciones de vanguardia que abordan los complejos retos de movilidad en todos los continentes.

Solo en España, Kapsch TrafficCom opera en 25 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Tenerife Castellón y Málaga, prestando servicios de implementación y de operación y mantenimiento continuos. El equipo también presta apoyo a los ayuntamientos con servicios especializados de Ingeniería y soporte a la operación de Tráfico desde las salas de control.

Más allá de España, los expertos españoles de Kapsch TrafficCom participan activamente en proyectos en América del Norte y América Latina, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico. Entre los proyectos actuales se incluyen importantes iniciativas en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, Yakarta, Ciudad de Guatemala y Buenos Aires, entre muchos otros.

"Estamos muy orgullosos del equipo de expertos y del excelente trabajo que realizan", comenta Juan Zamakona, que asumió hace ya un año la responsabilidad del negocio ibérico como vicepresidente y director general de Kapsch TrafficCom para Iberia. "Durante décadas, los conocimientos técnicos de los ingenieros españoles han sido fundamentales para transformar el tráfico en las ciudades de España y de todo el mundo, garantizando que el tráfico urbano fluya al servicio de la población, con menos congestión, menos emisiones y más fiabilidad. Para nosotros, la colaboración de nuestros equipos globales es la clave de nuestro éxito".

Un legado de experiencia e innovación

El equipo español aporta una combinación única de ingeniería avanzada, profundo conocimiento del ámbito del tráfico y pasión por la innovación. Sus capacidades abarcan:

• Diseño de hardware y software integrado para controladores de tráfico, compatible con protocolos globales (UNE, NTCIP, UTMC-2, RSMP).

• Arquitecturas de software escalables para plataformas de gestión del tráfico, que aprovechan una infraestructura informática de última generación.

• Experiencia empírica en ingeniería de tráfico, perfeccionada a lo largo de décadas de resolución de problemas en el mundo real.

• Servicios profesionales adaptados a las operaciones de control del tráfico.

Esta cultura de excelencia se basa en una larga tradición de transferencia de conocimientos y experiencia práctica en diversos entornos urbanos.

Visión estratégica y desarrollo del talento

Kapsch TrafficCom España aspira a seguir siendo el actor más innovador en el ámbito del tráfico, anticipándose a las necesidades de los clientes y ofreciendo soluciones eficaces y con visión de futuro. La empresa contrata activamente a titulados de las mejores universidades españolas y del sector tecnológico en general, fomentando un ecosistema dinámico de profesionales cualificados y apasionados por la tecnología del tráfico.

Con casi 500 empleados en España, de los cuales más de 400 se dedican a funciones relacionadas con el tráfico, el equipo sigue liderando el desarrollo de sistemas de tráfico adaptativos impulsados por la inteligencia artificial que no solo responden a la congestión, sino que la predicen y previenen.