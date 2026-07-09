Rubén Rocha reaparece y confirma que permanece en Culiacán sin protección federal

Tras una ola de especulaciones y cuestionamientos desde redes hasta medios de comunicación sobre su paradero tras solicitar licencia a su cargo, Rubén Rocha Moya reapareció públicamente para aclarar su situación. El político de Morena confirmó que no ha abandonado Sinaloa y que se encuentra residiendo en su domicilio habitual en Culiacán.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, antes Twitter, Rocha Moya puso fin a los rumores y afirmó que no ha salido del estado y que tampoco cuenta con protección federal como en diversas conferencias de prensa ha aclarado la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recientemente.

"Permanezco en mi casa en Culiacán": El mensaje de Rubén Rocha

"Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán", puntualizó el gobernador de Sinaloa con licencia para desmentir las versiones que sugerían que había salido del estado o del país por motivos de seguridad tras haber solicitado su licencia.

El gobernador de Sinaloa afirmó que confía en las instituciones por la investigación sobre sus supuestos nexos con Los Chapitos. FB Rubén Rocha Moya

Además, ante las dudas sobre si mantenía escoltas o un aparato de seguridad gubernamental, Rubén Rocha aseguró que se encuentra sin protección federal: "No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna", aclaró.

El político de Morena acusó que ha sido objeto de una "atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno", luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran de tener nexos con el crimen organizado, específicamente con Los Chapitos, y solicitaran al gobierno de México su detención con fines de extradición.

"Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente", indicó.

Rubén Rocha Moya solicitó licencia a su cargo como gobernador desde el 1 de mayo. Especial

Agregó que desde que solicitó licencia al cargo se ha puesto a disposición de las autoridades, a fin de que lo investiguen sin fuero luego de las acusaciones hechas por Estados Unidos e incluso como parte de este proceso compareció ante la Fiscalía General de la República para "responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal".

Rubén Rocha Moya cumple ya 69 días desde que solicitó licencia como gobernador de Sinaloa y hasta el momento las autoridades mexicanas no han hallado ninguna prueba de sus nexos con Los Chapitos.

Sheinbaum rechaza protección a Rubén Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que no se protegerá a nadie en su gobierno, pero es necesario que se presenten pruebas de las imputaciones que se hacen, en este caso a Rocha Moya, las cuales hasta el momento no ha presentado Estados Unidos.

"El señor está en su casa, es más ni siquiera tiene protección federal, para que a todo el mundo le quede claro porque se dicen tantas mentiras absurdas -que no sé de dónde sacan información- para dañar al gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona.

"Nosotros defendemos la soberanía y también cumplimos con la ley, esa es nuestra obligación (....) no hay protección a nadie, pero debe de haber pruebas", puntualizó la mandataria en su conferencia de esta mañana.