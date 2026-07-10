Mamá de Chapitos era contratista de Rocha; narcotráfico y política

Los vínculos de la familia Guzmán con el gobierno de Rubén Rocha Moya, actual mandatario con licencia de Sinaloa, llegaron a formar una red de relaciones públicas y comerciales que incluía a Grisela López, exesposa de El Chapo Guzmán y madre de dos Chapitos, quien fungía como contratista del exmandatario estatal.

“Le vendía materiales para buena parte de las obras públicas del gobierno del estado”, aseguró el periodista Jorge Fernández Menéndez, y dijo que el grave error del gobierno federal es no pensar que todos los narcotraficantes mexicanos detenidos y bajo proceso jurídico en Estados Unidos están dando información sobre presuntos vínculos con funcionarios.

En entrevista con Ivonne Melgar, para la Primera Emisión de Imagen Radio, el especialista en temas de seguridad cuestionó que hace unos días se mencionó “en la Mañanera que les extrañaba que estuviera la familia de Los Chapitos en Estados Unidos; Griselda, su mamá, era la que manejaba las relaciones públicas de Los Chapitos con el gobierno de Rocha”, afirmó Fernández Menéndez.

No se trataba de encuentros furtivos, sino de una convivencia social aceptada”.

Relató que, apenas unos días antes de la detención de Ovidio Guzmán, el 5 de enero de 2023, se realizó una comida en la misma finca donde fue capturado. A ese evento asistieron “varios integrantes del gabinete del gobernador Rocha, ahí, a comer con la señora Griselda, todos sabiendo a dónde iban y con quién estaban. Y si han llegado a Estados Unidos, han llegado también por un acuerdo de colaboración, ésa es la realidad. Todo lo demás no termina de ser, me parece, distractores”.

Avión en exhibición. Cadenas aseguran una de las hélices del avión Beechcraft King Air, exhibido en el museo War Eagles en Santa Teresa, Nuevo México. La aeronave fue utilizada en julio de 2024 para trasladar a Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Reuters

Declaraciones

“No entiendo cuál es el sentido de lo que no se informó porque realmente no tuvimos prácticamente ninguna información y la única información real que se proporcionó deja muy mal parado al gobierno, que es lo del piloto. ¿Qué es lo que se dijo en resumen en la conferencia, en la información de la Fiscalía General de la República? Que no se sabe, que se le sigue preguntando a Estados Unidos qué pasó, que tienen indicios de que fue el FBI el que realizó una operación encubierta para extraer al Mayo Zambada, lo que probablemente es cierto.

“El problema es que eso lo podemos decir tú o yo, podemos tener información extraoficial de distintas fuentes, pero el gobierno mexicano no tiene información oficial ni siquiera de sus propias investigaciones para concluir eso”, señaló.

¿Acuerdo?

Fernández Menéndez comentó que Ernestina Godoy, titular de la FGR, dijo explícitamente que el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo ilegal con Los Chapitos para poder extraer a El Mayo. “Yo no sé cuál es el acuerdo ilegal que llegó con Los Chapitos. Yo lo que sí sé es que Los Chapitos, como la gran mayoría de los narcotraficantes, incluyendo aparentemente El Mayo Zambada, han llegado a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos para convertirse en testigos protegidos. Una cosa es un acuerdo legal, otra cosa es un testigo protegido”.

“Podemos decir lo que queramos de lo que hizo Estados Unidos, pero la obligación del gobierno federal es saber qué sucedió en México, y eso es lo que no investigan. Y si lo han investigado, a lo largo de los años no han tenido un solo resultado; y si han tenido resultados, no lo han dado a conocer”, puntualizó Fernández Menéndez.

De acuerdo con la misiva, El Mayo se reuniría el 25 de julio de 2024 con el entonces diputado federal Héctor Melesio Cuén, personaje cercano del gobernador sinaloense, “fueron amigos toda la vida, Melesio Cuén y Rocha fueron amigos aliados de toda la vida, la verdad”.

“En la precampaña presidencial del 24 apoyaron a Adán Augusto, ahí están las imágenes, las fotos, los testimonios. La división se da cuando se dividen Los Chapitos y El Mayo Zambada. Melesio es íntimo amigo de El Mayo, y se va con él. Rocha aparentemente se queda con Los Chapitos. Por eso se van a reunir”.