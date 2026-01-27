Tras persecución, aseguran vehículos con armas y droga en Hidalgo, Tamaulipas

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres vehículos con equipo táctico, cargadores, cartuchos útiles y narcóticos tras una persecución en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, sobre la carretera que conecta Ciudad Victoria con Monterrey.

El operativo se originó en un puesto de vigilancia cercano al poblado de Oyama. De acuerdo con el reporte oficial, el personal militar detectó el desplazamiento sospechoso de tres camionetas, cuyos conductores ignoraron las indicaciones de detenerse, lo que inició un seguimiento táctico por varios kilómetros sobre la vía federal.

Aseguran armamento tras persecusión

La persecución culminó en el kilómetro 48 de la mencionada vía, a la altura del ejido El Sauz. Los ocupantes de los vehículos se desviaron de la carpeta asfáltica hacia terrenos rurales, donde abandonaron las unidades para emprender la huida a pie. Pese al despliegue de búsqueda, los sujetos lograron ocultarse en la vegetación densa de la zona.

Tras establecer un perímetro de seguridad, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procedieron a la inspección de las unidades, encontrando lo siguiente:

Toyota Tacoma: Con placas de circulación del estado de Texas; contenía un cargador con 55 cartuchos útiles para fusil tipo AK-47, conocido como "cuerno de chivo".

Toyota Hilux: En su interior se localizaron dos cargadores adicionales con siete cartuchos para el mismo tipo de armamento de alto poder.

Jeep Wrangler Rubicon: Color blanco, también con placas de Texas, donde se hallaron bolsas con hierba verde con las características propias de la marihuana.

Operatividad en la zona de conflicto

El tramo carretero donde ocurrió el incidente es considerado un punto estratégico para el flujo comercial entre el centro de Tamaulipas y Nuevo León. Sin embargo, también es una zona donde se ha registrado presencia de grupos delictivos que disputan el control de las rutas de trasiego hacia la frontera norte.

Las autoridades ministeriales fueron notificadas del hallazgo para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Las unidades y el material bélico quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación estatal para realizar los peritajes necesarios y rastrear el origen de los vehículos.

RLO