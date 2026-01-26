Desaparece taxista de aplicación; su último mensaje lo recibió su pareja

Desde el pasado 22 de noviembre, la familia del taxista por aplicación Alfredo Peña Cruz, de 42 años, no sabe nada de su paradero, después de que este se dirigiera al estado de Tamaulipas.

Según reportes de sus familiares, Peña Cruz fue visto por última ocasión en la colonia Real San Pedro, en el municipio de Zuazua, cuando informó a su pareja que se encontraba en camino a Tamaulipas; sin embargo, después de mandar ese mensaje ya no respondió ninguna llamada telefónica o mensaje de texto.

La última conexión del taxista por aplicación se registró a las 23:00 horas y después el teléfono móvil se encontraba apagado.

Alfredo Peña Cruz conducía al momento de su desaparición un auto de la marca Dodge, modelo Attitude, color gris.

Un día después del último mensaje enviado por él, su familia logró ubicar el teléfono móvil en la ciudad de Nuevo Laredo y por ello presentaron la denuncia por desaparición ante las autoridades de Tamaulipas.

A partir de entonces, la familia no ha tenido ningún avance en la investigación por parte de la Fiscalía de Tamaulipas.

El taxista es de complexión delgada, tez morena y mide 1.80; mientras que como señas particulares tiene tatuajes en ambos brazos y una herida en el costado derecho, la cual requiere tratamiento médico.

El día de su desaparición vestía una camiseta blanca, jeans color azul y tenis del mismo color.

Hallan en restaurante a hombre desaparecido

En otro caso registrado en el mes de diciembre del 2025, tras dos días desaparecido, autoridades de Nuevo León confirmaron la localización con vida de Gustavo Adolfo Carmona González, de 31 años de edad, quien no había sido localizado desde el 26 de dicho mes, en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el hombre fue encontrado el domingo 28 de diciembre al interior de un establecimiento tipo restaurante ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Loma Larga Oriente, en Monterrey.

La autoridad estatal informó que, Gustavo Adolfo fue localizado en aparente buen estado de salud y, tras ser ubicado, regresó a su domicilio y posteriormente acudió a laborar al mismo restaurante donde fue encontrado.

Las autoridades precisaron que la carpeta de investigación permanece vigente y en proceso de integración, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

La localización pone fin a la búsqueda que se mantenía activa desde el 26 de diciembre, fecha en la que familiares y autoridades perdieron contacto con el hombre.

En días previos, la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), había emitido una ficha de búsqueda para dar con su paradero.

Según el reporte inicial, la última vez que se tuvo conocimiento de Gustavo Adolfo Carmona González fue en la colonia Valle Oriente, en San Pedro, lo que encendió las alertas entre familiares y autoridades, quienes temían que pudiera encontrarse en una situación de riesgo. A partir de ese momento, se desplegaron acciones de búsqueda y difusión de su información en distintos puntos del área metropolitana.

En la ficha emitida por las autoridades, Gustavo Adolfo fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.80 metros de estatura, complexión regular, tez morena clara, cabello negro y lacio, ojos color café oscuro y como señas particulares presenta un lunar entre la barba y la oreja derecha. Además, se informó que suele utilizar lentes de graduación, rasgo que pudo facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición, vestía una filipina de cocinero color negra con la palabra “Mochomos”, pantalón oscuro, gorra negra con la misma leyenda y zapatos de cocina negros. Estas características hicieron suponer que su ausencia podría estar relacionada con actividades laborales, hipótesis que ahora cobra relevancia tras su localización dentro de un restaurante.

Autoridades señalaron que, aunque el hombre fue encontrado en buen estado, se continuará con el seguimiento del caso conforme a la ley, a fin de esclarecer las circunstancias de su ausencia y descartar cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad.

jcp