Tres letras cobran hoy la Pensión del Bienestar, ¿cuáles son?

Desde el lunes 2 y hasta el jueves 26 de marzo, las pensiones que son parte de los Programas para el Bienestar que otorga el gobierno de México lleva a cabo la dispersión de pagos correspondientes al bimestre marzo-abril para sus derechohabientes.

Los depósitos se realizan conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente por medio de un calendario publicado por parte de la Secretaría del Bienestar.

MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Sobre los sectores y los montos que estarán recibiendo los derechohabientes, a la personas Adultas Mayores se les otorga 6 mil 400 pesos; a las personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos y a las Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos, mientras que el Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras se les entregarán mil 650 pesos.

Un dato importante es que durante marzo, más de 18 millones derechohabientes obtendrán sus apoyos, lo que representa una inversión social de más de 104 mil millones de pesos, dispersados a nivel nacional.

Para consultar la fecha exacta de su depósito, los beneficiarios pueden lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar y para hacer válido su cobro este será posible a través de cajeros automáticos o en ventanillas de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar.

fdm